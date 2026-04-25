Alajuelense se juega todo el semestre a una sola mano

Alajuelense ganó el último partido en el Morera Soto 5 a 2, en esta acción el arquero Washington Ortega lamenta uno de los goles de Puntarenas.

Alajuelense juega este domingo a las 4 p. m. contra Liberia, un duelo que puede darle un tanque de oxígeno a un semestre para el olvido, o poner la lápida a una primera mitad del 2026 marcada por la irregularidad y el pobre rendimiento.

La Liga llega a la última fecha de la fase regular del Clausura 2026 con una esperanza mínima de acceder a semifinales, luego de que fracasara en el Torneo de Copa y tampoco consiguiera avanzar en la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el campeonato nacional, los manudos hicieron una primera vuelta mediocre, la cual pasa factura actualmente y los tiene fuera de la zona de clasificación, con la obligación de ganar su juego y esperar que Cartaginés tropiece con el ya descendido Guadalupe para llegar a la fase final.

En el torneo nacional, la Liga es actualmente el monarca tico. Su afición celebró en 2020 la estrella 30 y fue hasta 2025 que consiguieron la 31, situación que los erizos no quieren que se repita ni tener que esperar otro lustro para festejar un nuevo cetro.

En la Copa, los liguistas quedaron fuera en la primera ronda eliminatoria que enfrentaron contra Liberia, en el mes de febrero; mientras que en Concacaf no pudieron superar la serie de octavos de final contra Los Angeles FC de la MLS.

Además, los rojinegros afrontaron en este semestre un escándalo extrafutbolístico que tensó aún más el ambiente, cuando una de sus principales figuras, Alejandro Bran, se vio envuelto en un caso por desorden público en el que tuvo que intervenir incluso la Fuerza Pública.

La inconsistencia manuda provocó que en Alajuela surgieran rumores sobre la continuidad del “Macho” Ramírez como entrenador.

El gerente general rojinegro, Marco Vásquez, habló luego de la victoria del cuadro liguista contra Puntarenas FC y aclaró el panorama del técnico hasta hoy.

“Óscar es el técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Yo no he escuchado ninguna historia, son probablemente rumores. En esta institución se espera hasta el final para tomar decisiones y para analizar posibles llegadas o salidas. Sería muy irresponsable de mi parte incluso opinar al respecto, pero Óscar es de la casa, es nuestro técnico y lo seguirá siendo hasta que llegue un momento en el que las partes hablen, como todos los años”, sentenció.

En redes sociales se ha hablado de un interés liguista en José Saturnino Cardozo, entrenador de Municipal Liberia.

“No hay que buscar entrenador, insisto: Óscar Ramírez es el técnico de Liga Deportiva Alajuelense. No hay en este momento ningún técnico asomándose, no hay cambios. Insisto, hay que esperar al final del campeonato; las fechas las determinará la gerencia deportiva. Me refiero a fechas para sentarse con jugadores que pueden llegar y jugadores que salen, como en todos los campeonatos, pero sí es importante que la gente tenga claro que nosotros no vivimos de rumores”, manifestó.

Vásquez insistió en que, a falta de una fecha y con un partido trascendental este domingo a las 4 p. m. contra Municipal Liberia, no tienen otro pensamiento más que sacar los tres puntos y ver qué sucede con Cartaginés.

“Nosotros vivimos de realidades y la realidad es que Óscar es nuestro técnico. No vamos a hablar absolutamente nada de llegadas y salidas por ahora, porque no es correcto; no queremos generar más ruido del que ya tenemos con esta clasificación, que está tan complicada”, finalizó.

Otra situación con la que ha tenido que lidiar la Liga es la ola de lesiones. Los manudos perdieron a futbolistas como Santiago Van der Putten, Guillermo Villalobos; Alexis Gamboa jugó el clásico lesionado, y a la lista se sumó Isaac Badilla tras el duelo ante Puntarenas.

Alajuelense define en 90 minutos su semestre, uno en el que ha sido más que golpeado, pero en el que todavía mantiene un hilo de esperanza… Lo complejo para el León es que no depende solo de sí mismo para continuar con vida.