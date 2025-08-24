Alajuelense continúa dominando pero siente el acecho de Saprissa

Viviana Chinchilla (centro) recibió la felicitación de sus compañeras de Alajuelense al marcar contra Chorotega.

Liga Deportiva Alajuelense continúa marcando la pauta en la Liga de Fútbol Femenino. El plantel rojinegro no está encontrando, en los marcadores, la solvencia que demostró en ediciones anteriores; no obstante, sigue siendo el equipo que comanda la clasificación con 13 unidades.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez Saprissa está logrando mantenerse al acecho de las manudas, al punto que las moradas se mantienen como escoltas con 11 puntos luego de cinco fechas.

Los dos principales cotejos de este fin de semana fueron el triunfo saprissista 2 a 0 contra Municipal Pococí —gracias a un doblete de la mediocampista Katherine Alvarado— y la victoria de Alajuelense 1 a 0 frente a Chorotega en el estadio Morera Soto, donde la jugadora que marcó la diferencia fue Viviana Chinchilla.

“Nosotras sabemos que para cualquier equipo es un honor y un privilegio venir a jugar a esta gramilla, para nosotras también. Sabemos que todos los equipos se motivan mucho porque el fútbol femenino en el Morera tiene un ambiente diferente, bonito. También le agradecemos a Chorotega por la competitividad que nos dieron”, dijo Gabriela Guillén, una de las figuras de la Liga, en declaraciones a Teletica Deportes.

En otro compromiso, Dimas Escazú empató 1 a 1 contra Sporting. La diana escazuceña fue obra de Keyla Herrera; por su parte, Fernanda Chavarría anotó el gol de las josefinas.

Por su parte, Moravia y Herediano completan la jornada este domingo a partir de las 3 p. m.

La clasificación, además de tener en el primer puesto a las manudas y en el segundo lugar a las moradas, ubica a Sporting en la tercera posición con 10 puntos, mientras que Dimas es cuarto con nueve.

En la fecha seis, Chorotega recibirá a Dimas; Sporting se las verá contra Moravia; Herediano jugará frente a Saprissa; y Alajuelense recibirá a Pococí.