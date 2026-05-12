Al estilo de 120 Minutos: Periodista de Multimedios explota al aire y llama a colega ‘mocoso’

El programa Fútbol Al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8.

Alvin Obando, periodista del programa Fútbol al Día de Multimedios, mostró su fuerte molestia durante la edición de este lunes 11 de mayo. Obando se enojó tanto que llamó “mocoso” a su colega Cristian Segura, quien conducía el espacio.

En los últimos tiempos, las discusiones fuertes se han vuelto una constante en los programas de análisis futbolístico. De hecho, el programa 120 Minutos, de Monumental, normalmente presenta enfrentamientos de este tipo entre sus panelistas, donde en ocasiones la argumentación termina convirtiéndose en ataques personales.

También, se entiende que en ocasiones esos “duelos” televisivos se exageran, precisamente para ganar viralidad.

La discusión entre Obando y Segura se generó luego de que el conductor cuestionara la posición de Alvin respecto a cuál equipo había jugado mejor las semifinales.

“Usted quiere quedar bien con todo el mundo”, le dijo Segura. La frase provocó una reacción inmediata y fuerte de Obando.

“Póngame atención y vuélvame a ver a la cara. No me falte el respeto, eso es lo primero. No me falte el respeto y respéteme hasta el fondo, porque me tiene que respetar. Tengo 35 años de carrera periodística y un mocoso de tres años me va a decir a mí cómo tengo que hablar. No señor, un mocoso no”, vociferó.

El momento generó tensión en el set, donde la otra panelista, Jacky Álvarez, intentó bajar los ánimos.

Acá puede ver la situación: