Fútbol

Al estilo de 120 Minutos: Periodista de Multimedios explota al aire y llama a colega ‘mocoso’

Fuerte discusión en programa de Multimedios se dio en la edición del lunes 11 de mayo

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Por Esteban Valverde
El programa Fútbol al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8.
El programa Fútbol Al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8. (Fútbol al Día/Fútbol al Día)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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