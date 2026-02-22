Foros

Un periodismo deportivo que ya no existe

Éramos heraldos del día siguiente, cuando los ejemplares de los diarios se deslizaban como alfombras mágicas debajo de las puertas, o los voceaba el pregonero en las esquinas de la ciudad

EscucharEscuchar
Por Roberto García Herrera
Ricardo Quirós, Roberto García y Alvin Obando, periodistas deportivos
Ricardo Quirós (izq.), Roberto García y Alvin Obando esperan el inicio de un partido de primera división en los años 90. (Cortesía: Roberto García H./Cortesía: Roberto García H.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto García H.Letra LibreRicardo Quirósperiodismo deportivo
Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.