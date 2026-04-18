Al entrenador del Pumas de Keylor Navas le cae un increíble ‘regalo’ del cielo en media entrevista (video)

Efraín Juárez tiene a Pumas en la pelea por el liderato de la Liga MX.

Efraín Juárez, entrenador de Keylor Navas en Pumas de México, protagonizó un momento gracioso pero incómodo durante una entrevista mano a mano que tuvo con Fox.

El estratega se encontraba en plena conversación cuando miró al cielo y luego al micrófono que sostenía; en ese instante notó que le había caído excremento de pájaro.

“¿Cuántas posibilidades hay de que esto suceda?”, dijo a los presentadores que lo acompañaban.

Seguidamente, comenzó a bromear con los entrevistadores. Una de las personas presentes le comentó que lo ocurrido era señal de buena suerte; ante esto, el técnico tomó el micrófono y se limpió el suéter que vestía con él.

“Pues si es suerte, que se me embarre, porque la necesitamos”, comentó entre risas.

Luego continuaron las carcajadas y la entrevista siguió con normalidad.

Actualmente, Pumas ocupa el cuarto lugar de la clasificación de la Liga MX con 27 puntos, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara con 31. El conjunto felino se perfila para disputar la liguilla final del torneo.