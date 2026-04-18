Fútbol

Al entrenador del Pumas de Keylor Navas le cae un increíble ‘regalo’ del cielo en media entrevista (video)

El DT de Pumas, equipo de Keylor Navas, pasó un momento gracioso pero incómodo en una entrevista con Fox

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Por Esteban Valverde
Efraín Juárez Entrendor de Keylor Navas en los Pumas 16 de marzo del 2026 Tomado "X" Pumas
Efraín Juárez tiene a Pumas en la pelea por el liderato de la Liga MX. (La Nación/Tomado "X" Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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