¿Agresión o accidente? Futbolista colombiano de Cariari presenta video para defenderse tras denuncia arbitral

Ferney Mosquera (segundo, arriba de der. a izq. ) en una foto con el resto de sus compañeros de Cariari, en la presente temporada de la Liga de Ascenso. (Facebook Cariari/Facebook Cariari)

Ferney Mosquera, futbolista colombiano del equipo de Cariari de la Liga de Ascenso, denunciado por supuestamente agredir a un árbitro por la espalda, envió un video a La Nación abogando en su defensa.

La acción se dio el domingo pasado en el duelo entre los guapileños y Fútbol Consultants. Mosquera está en el ojo de la polémica, pues el árbitro central de ese juego, Kevin Ruiz, presentó una ampliación de su informe, donde señaló lo que, para él, fue una agresión.

En las imágenes que Ferney Mosquera facilitó, se ve al futbolista buscar al réferi luego del choque que dejó al juez en el césped; seguidamente, le entrega un spray que el árbitro había dejado en el terreno y se observa cómo comparten unas palabras.

“Después de la jugada, yo me acerco al árbitro y le digo que fue sin culpa y le entrego el spray; además, también se ve en la imagen que seguimos hablando. Si fuera con intención el golpe, yo no lo voy a buscar”, aseguró el zaguero.

El jugador, desde su primera versión, ha sido claro en que fue una acción accidental y que nunca buscó golpear al central.

“No sé de dónde sacan que fue agresión, porque si hubiera agresión en el partido, para eso él tiene a sus compañeros, para apoyarse. Y esto claro que afecta; uno trata de ser fuerte, pero recibo llamadas de Colombia, de mi casa, de ver mensajes racistas y lo que dice la gente. Esto afecta y es triste para uno”, comentó el jugador el martes pasado a La Nación.

La denuncia del central por la acción ahora es analizada por el Tribunal Disciplinario de la Liga de Ascenso, el cual determinará si hay una posible sanción contra el jugador de Cariari.