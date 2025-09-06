Fútbol

Aficionados de Costa Rica enfrentan serios problemas para ingresar al estadio en Nicaragua, con entrada en mano

Se reportan muchas filas en las afueras del reducto y la Fedefútbol confirma que corre para ayudar a los nacionales

Por Esteban Valverde
Ambiente de aficionados de Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua en Nicaragua.
Otros aficionados de la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua en Nicaragua sí lograron entrar desde tempranas horas. (Cortesía Mauricio Lizano/Cortesía Mauricio Lizano)







Selección de Costa RicaSelección de Nicaragua
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

