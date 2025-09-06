Aficionados de Costa Rica enfrentan serios problemas para ingresar al estadio en Nicaragua, con entrada en mano

Otros aficionados de la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua en Nicaragua sí lograron entrar desde tempranas horas.

Decenas de aficionados de la Selección de Costa Rica que viajaron a Nicaragua tienen en estos momentos serios problemas para ingresar al Estadio Nacional de Nicaragua, esto debido a que según confirmó el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, ellos tenían entrada, pero no los están dejando pasar.

El secretario Gustavo Araya atendió vía telefónica a La Nación y dio a conocer que ellos mismos han intentado intervenir para ayudar a los seguidores, no obstante la respuesta de la Federación de Nicaragua y Concacaf ha sido lenta.

“A muchos ticos que compraron entrada aún no los dejan entrar al estadio. Hemos insistido con las autoridades y siempre nos dicen que ya los van a dejar entrar, estamos a la espera”, afirmó.

Al preguntarle si tenía una noción de cuántas entradas pudieron ser las afectadas, el dirigente explicó que desconoce debido a que la federación tica solamente vendió 250 entradas, las demás fueron negociadas por la propia federación de Nicaragua.

LEA MÁS: Nicaragua vs. Costa Rica: En minutos empezará el juego de la ‘Sele’ y estos son los canales para verlo

Por su parte, el presidente de la Federación, Osael Maroto, dijo a Teletica Deportes que hacen todos los esfuerzos para que los seguidores ingresen.

“Varios buses en la frontera, estamos hablando con gente de la embajada para ver cómo hacemos para que entren y con funcionarios de la federación para hacer el esfuerzo que entren sería muy ingrato que se queden afuera”, declaró.

En imágenes de televisión se ve a los aficionados con camisas de Costa Rica escalando una loma junto al estadio para tratar de ingresar al partido que inicia a las 8 p. m.