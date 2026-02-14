Fútbol

Afición de Pumas le pide a Keylor Navas que se quede en el club: vea lo que hizo una seguidora con su perrito

Una aficionada de Pumas hizo saber de una manera muy particular lo que Keylor Navas significa para el club

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas saludó a la afición de Pumas en el calentamiento del juego contra Querétaro.
Keylor Navas es el jugador más querido por la afición de Pumas. (Etzel Espinosa/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.