Afición de Pumas le pide a Keylor Navas que se quede en el club: vea lo que hizo una seguidora con su perrito

Keylor Navas es el jugador más querido por la afición de Pumas.

La renovación de Keylor Navas con Pumas de México es el tema más fuerte de cara al final de temporada en el cuadro felino.

En el duelo entre Puebla y Pumas, que al final terminó 3-2 a favor del plantel de Navas, la afición envió varios mensajes pidiéndole a Keylor que renueve, y al mismo tiempo solicitándole a la dirigencia universitaria que mueva ficha por el tico.

Una aficionada que asistió al juego fue una de las que utilizó a los medios de comunicación para pedirle a Navas que no se vaya. La seguidora confesó que el fichaje del Halcón la impactó tanto que incluso le puso a su perro el nombre “Goya Keylor”.

“Goya” es el grito de guerra de los seguidores de Pumas.

“Yo quiero que se quede Keylor. No en balde le puse a mi perro ‘Goya Keylor’. Keylor, por favor, renueva; te lo pido. Te queremos en Pumas, solo acá”, dijo la seguidora a Estadio Deportes.

Por otra parte, aunque jugaba como visitante, Keylor escuchó cómo todo el estadio de Puebla, al salir a calentar, le cantó: “Oéee, oéee, oéeee... Keylor, Keylor”.

⚽🎶 Al unísono, la afición ovaciona con cánticos de “¡olé, olé, olé, Keylor!” al portero costarricense de Pumas UNAM, Keylor Navas, quien formó parte del Real Madrid y el Paris Saint-Germain#diariocambio #Puebla @PumasMX pic.twitter.com/yNJZdd8zLM — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 14, 2026

Queda claro que la afición de Pumas, e incluso la de otros equipos, tiene muy claro su cariño por Navas, quien llegó al conjunto universitario luego de su paso por Newell’s de Argentina en el primer semestre de 2025.

Actualmente, Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta mediados de año y, de momento, los contactos para renovar se encuentran detenidos, ya que desde el club le indicaron que será hasta el final de la temporada cuando analizarán su caso.

Keylor tiene la disposición de continuar en el club; no obstante, también ha recibido intereses informales para conocer su situación. En la propia Liga MX, otras instituciones analizan la posibilidad de ficharlo.

Keylor Navas tiene 39 años y llegó a México tras su paso por el fútbol argentino. También militó en el París Saint-Germain de Francia, el Nottingham Forest de Inglaterra, el Real Madrid, Levante y Albacete en España.