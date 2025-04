Afición de Guanacasteca da síntomas de desesperación y enojo para exigir respuestas al club

La afición de Guanacasteca no escondió su molestia en las redes sociales por los problemas administrativos de su equipo.

La afición de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) está desesperada por respuestas ante la situación que vive su institución. Los pamperos se quedaron sin licencia para competir en la Primera División, luego de una investigación hecha por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

El 15 de abril, el órgano de la Federación comunicó su resolución; no obstante, también anunció que los pamperos tendrían tres días hábiles a partir del 21 de abril para proceder a apelar. Ante esto, los seguidores guanacastecos han lanzado mensajes en redes sociales exigiendo a la institución una reacción.

La barra organizada de los pamperos, La Monumental, expresó por medio de un comunicado y una publicación en Facebook su descontento.

Este es el comunicado que hizo La Monumental, barra de la ADG. (Facebook/Facebook)

“Si hoy están dispuestos a hablar ‘desde el alma’, entonces háganlo con la verdad por delante y con la cara al pueblo. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué decisiones se tomaron mal? ¿Dónde estaban cuando se gestaban los errores que hoy nos tienen al borde del abismo?”, se lee en la comunicación.

Además, el 21 de abril publicaron: ¿Asociación Deportiva Guanacasteca - ADG, ya se envió la apelación?

Ante esto, la única respuesta que los seguidores han recibido fue un comunicado en el que Guanacasteca anunció que procedería a apelar y luego haría una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de su defensa.

En la publicación hay comentarios de todo tipo, pero sobre todo muchos pidiendo una reacción más concreta por parte de la institución.

“Lamentablemente nadie les cree. Que trabajen en silencio mejor. Cuando les devuelvan la licencia, seremos nosotros, como aficionados, los que les pediremos disculpas. Pero yo no creo en palabras que se las lleva el viento, creo en las pruebas que demuestren la solución al problema, que la parte administrativa se haga a un lado. No vendan humo, busquen pruebas. La medida cautelar es solo retrasar el debido proceso. Esto no soluciona nada, apelen con papelitos que demuestren que están limpios de todo lo que se les acusó”, comentó Anna Zamora.

Otro aficionado, identificado como José Carrillo, agregó:

“De parte de toda la afición de Guanacasteca: lo que la afición quiere y necesita es ver a este equipo en Primera División competir, no este tipo de escritos que no significan nada. Se quieren hechos, no palabras”.