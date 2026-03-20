Fútbol

Acto de indisciplina le costó a Alejandro Bran su convocatoria a la Selección de Costa Rica

Selección de Costa Rica decidió no contar con Alejandro Bran luego de escándalo que se hizo público

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Alejandro Bran fue parte del proceso de la Selección de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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