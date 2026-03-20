Acto de indisciplina le costó a Alejandro Bran su convocatoria a la Selección de Costa Rica

Alejandro Bran fue parte del proceso de la Selección de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La situación que enfrentó el futbolista de Alajuelense Alejandro Bran este jueves 19 de marzo, cuando fue protagonista de un altercado en el parqueo de un condominio, le sigue generando consecuencias.

El manudo iba a ser convocado por Fernando Batista para los juegos amistosos que tendrá la Selección Nacional contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo; sin embargo, el propio timonel decidió declinar la convocatoria ante lo sucedido este jueves.

Un integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó la situación a La Nación y agregó que Bran, de momento, será observado por el cuerpo técnico patrio para seguir su comportamiento, sobre todo fuera del campo.

Batista dará este viernes 20 de marzo su primera convocatoria para partidos, luego de encabezar esta semana un microciclo con jugadores del ámbito local, aunque con ciertas limitaciones al no tener todavía el permiso de trabajo.

Bran protagonizó un incidente en el que tuvo que intervenir la Fuerza Pública, lo cual, según el propio club, amerita que los hechos sean investigados.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por encender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla. Según las normas, lo que procede primero es una llamada de atención y, si no se acatan las órdenes, una multa”, explicó en un mensaje en redes sociales que posteriormente borró.

“No sabía ni tenía conocimiento de que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio”, agregó.

En el transcurso del día se hicieron públicos videos en los que se veía al jugador manudo agresivo y enfrentándose, con vocabulario soez, a amigos que le pedían irse a un apartamento y dejar la tensa situación.