Fútbol

Acabó la espera: Empieza un Mundial histórico entre el brillo de las estrellas y polémicas fuera de la cancha

El balón comienza a rodar en el Mundial 2026 en medio de una gran expectativa por el último baile de grandes figuras y problemas con la organización

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Por Steven Torres
FIFA signage is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
El certamen representa la última oportunidad de gloria para los futbolistas más experimentados de la época actual. Ya en el Estadio de Los Ángeles esta preparado para recibir a los aficonados. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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