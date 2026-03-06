Acá puede ver el error de Saprissa y el gol de Sporting que celebran hasta en Heredia

Alex López fue abrazado por todos sus compañeros en el Ricardo Saprissa luego de marcar el segundo tanto a favor de Sporting contra los morados.

Sporting golpeó al Saprissa. El cuadro de Andrés Carevic consiguió vencer a los tibaseños en un juego que ganaron 1-2 por un gol de Alex López; el volante hondureño sacó un disparo después de una recuperación que hicieron sus compañeros en la salida del Monstruo.

El yerro saprissista se dio cuando Abraham Madriz salió jugando con el esférico, le dio un pase a Gerald Taylor y el jugador estaba de espaldas; esto hizo que perdiera la pelota.

López tomó el balón en el minuto 78, se enfiló hacia al área contraria y sacó un remate de derecha que fusiló al guardameta de Saprissa, Abraham Madriz.

Este resultado le permite a Sporting sacar una ventaja de nueve puntos sobre Guadalupe en la tabla acumulada y en la lucha por no descender.

Los dirigidos por Carevic alcanzaron 27 puntos, mientras que los guadalupanos quedaron en 18.

Además, supone un freno para Saprissa en su lucha por el liderato ante Herediano, que ahora queda cuatro puntos arriba de la S.

Vea el gol de Alex López: