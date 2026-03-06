Fútbol

Acá puede ver el error de Saprissa y el gol de Sporting que celebran hasta en Heredia

Saprissa perdió en el cierre el duelo contra Sporting

Por Esteban Valverde
Saprissa vs Sporting
Alex López fue abrazado por todos sus compañeros en el Ricardo Saprissa luego de marcar el segundo tanto a favor de Sporting contra los morados. (Mayela Lopez/Mayela López)







SaprissaSporting
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

