Acá están los dos golazos de la nueva ficha de Alajuelense, Juanpi Añor: uno fue contra Keylor Navas

Juan Pablo Añor enfrentó con la selección de Venezuela a Costa Rica en 2016, en un amistoso que terminó 2 a 1 a favor de los ticos. En la imagen disputó un balón con Rónald Matarrita.

El nuevo fichaje de Alajuelense, el volante venezolano Juan Pablo Juanpi Añor, ya tenía un vínculo futbolístico con Costa Rica antes de firmar con los manudos. El 21 de enero de 2017 le anotó un gol a Keylor Navas en un partido de la Liga española.

En aquel momento, Navas defendía la portería del Real Madrid, mientras que Añor militaba en el Málaga. En un encuentro que terminó con victoria 2-1 para los merengues, el mediocampista aprovechó un rebote dejado por el arquero costarricense para marcar el descuento de su equipo.

Añor realizó gran parte de su formación en las divisiones menores del Málaga y debutó con el primer equipo en 2014. Su etapa en la institución española se extendió por más de una década.

Para ver el video del gol de Juanpi Añor al Real Madrid, con Keylor Navas, como arquero debe acceder a este link.

Sin embargo, los recuerdos más destacados de su carrera no se limitan a ese gol ante Navas. Uno de los tantos más recordados del venezolano llegó durante las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando anotó frente a Argentina tras dejar atrás a varios rivales y sacar un remate colocado que venció al portero Sergio Romero.

Juanpi Añor también representó a Venezuela en la Copa América Centenario de 2016 y en la Copa América de 2019.

A lo largo de su carrera, el volante ha acumulado experiencia en los campeonatos de España, Grecia, Arabia Saudita y Venezuela.

Además de la contratación de Añor, Liga Deportiva Alajuelense movió sus fichas en este mercado para recuperar a Farbod Samadián y John Paul Ruiz, quienes estaban cedidos a préstamo, y concretó los fichajes de Luis Díaz y Yeison Molina.