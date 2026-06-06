Alajuelense sorprende con fichaje: su nuevo 10 viene de la selección de Venezuela

Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el 10 de octubre de 2025.

Liga Deportiva Alajuelense buscó en el mercado internacional un mediocampista con características de 10 y ya lo encontró. Su nombre es Juan Pablo Añor Acosta, conocido tanto en su país como en los clubes donde ha militado como Juanpi.

Que arme juego, pero que también tenga experiencia y encaje con cualidades específicas dentro del plan diseñado por el gerente deportivo Carlos Vela y el técnico Ismael Rescalvo era clave en la hoja de ruta de requisitos.

Entre los candidatos que Alajuelense exploró, llamaba la atención un currículo interesante, al tratarse de un futbolista seleccionado nacional en Suramérica, específicamente de Venezuela y con trayectoria en Europa.

Justamente, en la Vinotinto, al centrocampista ofensivo y de perfil izquierdo lo dirigió el actual técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Bocha Batista.

Juan Pablo Añor tiene 32 años y su último club fue el Volos NFC en la Primera División de la Superliga de Grecia.

“Con más de 280 partidos como profesional, experiencia en Europa, América y Asia, 28 partidos con la selección absoluta de Venezuela y participación en dos ediciones de la Copa América, Juanpi llega para aportar su talento, visión de juego y recorrido internacional a nuestra institución”, señaló Alajuelense al informar este fichaje.

Juan Pablo Añor firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El mediocentro ofensivo inició su carrera en el Caracas FC y se marchó al Atlético Malagueño, que es la filial del Málaga. Su debut como profesional en el fútbol español fue en agosto de 2014 contra Valencia.

Málaga lo renovó hasta 2021, pero lo cedió al Huesca, en Primera, y luego retornó con el dueño de su ficha. Con los blanquiazules disputó más de 120 partidos oficiales.

En medio de su experiencia en LaLiga, en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018, el nuevo futbolista de Alajuelense le hizo un gol a Argentina. Él marcó la apertura del marcador en un partido que acabó 2-2 en 2016.

Después de once años con Málaga, ese equipo que arrastraba problemas financieros le rescindió el contrato y lo dejó libre.

Fue entonces cuando se marchó al Al-Ain, en la Liga Profesional Saudí. Después de una lesión, regresó a Venezuela, con su querido Caracas FC, donde tomó ritmo y volvió a Europa.

A Juan Pablo Añor lo fichó Panetolikos en Grecia, donde fue muy regular. Otra vez se fue a Venezuela con Caracas FC y en 2025 fichó con Volos NFC en Grecia, con un contrato hasta mediados de este año.

El venezolano de perfil zurdo puede desempeñarse como mediapunta, interior o extremo ofensivo. Su próximo destino es el fútbol de Costa Rica, para jugar con Liga Deportiva Alajuelense.

La Liga sigue dándole forma a su planilla, con la incorporación de Luis Díaz, Yeison Molina y ahora el venezolano Juan Pablo Añor, quien firmó por dos años. Además, regresaron Farbod Samadian y John Paul Ruiz, quienes se encontraban a préstamo.

Recuerde que Alajuelense no renovó los contratos de Joel Campbell y José Alvarado. Y quedaron separados Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.