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Alajuelense sorprende con fichaje: su nuevo 10 viene de la selección de Venezuela

Liga Deportiva Alajuelense anunció este sábado la contratación de un mediocampista que fue dirigido por Fernando Batista

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Por Fanny Tayver Marín
Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el 10 de octubre de 2025.
Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el 10 de octubre de 2025. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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