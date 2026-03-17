Abraham Madriz cumple la tradición que también vivieron Erick Lonis, José Francisco Porras y Keylor Navas

Abraham Madriz no escondió en su sonrisa la ilusión por llegar a la Selección de Costa Rica por primera vez.

Abraham Madriz, arquero titular del Deportivo Saprissa, intuía que este día llegaría en la presente temporada. De hecho, lo había hablado con Erick Lonis, actual cabeza deportiva morada, y también con otros que vivieron este mismo momento, como José Francisco Porras.

Tanto Lonis como Porras fueron arqueros de la Selección Nacional cuando defendían la portería de Saprissa. El primero lo hizo en el proceso hacia el Mundial de 2002 y el otro rumbo a Alemania 2006; ahora es Madriz quien fue convocado al primer microciclo de trabajo de Fernando Batista, en el inicio del proceso hacia 2030.

“Se habla mucho de que el portero de Saprissa está en la Selección. Eso lo hablaba con Erick Lonis, quien llegó ahora muy temprano al club, pero hay que tomarlo con alegría y responsabilidad”, reflexionó el joven de 21 años, quien vive su primera campaña como estelar morado.

Abraham es consciente de que vive su primera oportunidad y que es uno de los “nuevos” del camerino. Por eso, lejos de precipitarse, entiende que hay un derecho de piso que debe ganarse antes de pensar en una consolidación en el plantel patrio.

El arquero estará con la Selección hasta el miércoles y luego deberá ver si se mete en la lista final que le hará frente a los duelos amistosos contra Jordania e Irán, 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Madriz recordó que la portería de la Selección Nacional tiene mucho peso, sobre todo si se analiza que en los últimos cinco procesos prácticamente un solo nombre se adueñó de la titularidad: Keylor Navas.

“Este es el primer microciclo. Es atrevido decir que vengo a ser titular. Hay muchos monstruos como Keylor Navas, Patrick Sequeira, entre otros que tienen camino recorrido. Solo queda dar el mejor esfuerzo para seguir viniendo; eso es lo que uno se propone”, detalló.

“La idea es competir. Vengo a trabajar y aprender, a absorber todo lo que ellos me puedan dar”, agregó.

El saprissista también destacó lo que para él significa Keylor Navas, principal referente del arco en Concacaf.

“Es un ídolo de todos. Cuando estuvo entrenando en Saprissa fue bonito porque se aprende bastante. Si Dios me da la oportunidad de estar con él, lo aprovecharé”, señaló.

Madriz sabe que la Selección de Costa Rica tiene la misión de volver a enamorar a los aficionados, luego de la fuerte decepción que dejó la última eliminatoria mundialista.

El arquero aseguró que, para él, es positivo formar parte del equipo en este arranque del proceso, aunque todavía falte tiempo para iniciar la eliminatoria.

“El camino es largo, pero es lindo estar acá. Hay que ir convocatoria a convocatoria. Debemos enfocarnos en los tres días que estaremos aquí. Luego, lo de la afición es difícil, fue un golpe duro, pero la única forma de dejarlo atrás es levantándose y consiguiendo lo que no se pudo antes. Lo que pasó no sé si se puede borrar, pero sí se puede dejar atrás si uno tiene buenas actuaciones”, finalizó.

Abraham Madriz tendrá como compañeros de portería en este primer llamado a Cristopher Moya (Liberia) y Rodiney Leal (Guadalupe).