Abraham Madriz comenzó entre dudas, conquistó a Saprissa y ahora anhela mostrarse en la Selección de Costa Rica

Abraham Madriz en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica de este martes 19 de mayo.

Abraham Madriz inició el 2026 en medio de un ambiente lleno de dudas. Con apenas 22 años, le tocó asumir el arco de Saprissa tras la repentina decisión de Esteban Alvarado de retirarse. La afición morada pedía un refuerzo en la portería, pero el cuerpo técnico decidió darle la confianza al joven y él no desaprovechó la oportunidad.

Luego de finalizar su primer torneo como titular del Monstruo, Madriz no solo se consolidó bajo los tres palos de Saprissa, sino que también llamó la atención del nuevo seleccionador de Costa Rica, Fernando Batista, quien lo ha convocado para los tres ciclos de trabajo que ha realizado desde que asumió como timonel.

Madriz es consciente de que las oportunidades están llegando y ahora quiere mostrarse en la Tricolor para ganarse un lugar de cara al proceso rumbo al 2030.

“Estoy muy alegre, este es el sueño de todo jugador. Esto es una responsabilidad, pero también una alegría. Quiero mostrar mi trabajo; todo el proceso de selecciones menores ayuda a venir más preparado. Tomo esto con más responsabilidad y ganas”, afirmó en declaraciones a la Fedefútbol, durante el microciclo de cara a los juegos contra Colombia e Inglaterra.

Costa Rica jugará el 1.° de junio ante los cafeteros y el 10 contra los ingleses.

Abraham llega a la Selección luego de la decepción de perder la final de segunda ronda defendiendo el arco de Saprissa ante Herediano.

“Fue un torneo de gran aprendizaje y crecimiento. No terminó como quería, pero hay que cambiar el chip y ver hacia adelante”, sentenció.

Abraham Madriz tiene doble nacionalidad, ya que es costarricense por parte de su padre, mientras que su madre es canadiense; sin embargo, él siempre ha tenido claro con cuál selección quiere jugar.

“Soy canadiense por el lado de mi madre, pero mi honor es estar con la Selección de Costa Rica”, finalizó.

La Tricolor trabajó este martes con dos ausencias: Jeyland Mitchell y Joseth Peraza. Los dos legionarios citados por Batista para este periodo de entrenamientos se integrarán este miércoles a las prácticas.

Según la Federación, el entrenador Fernando Batista enfatizó sus trabajos en movimientos tácticos en espacio reducido, además de intensidad a la hora de ejecutar los ejercicios.