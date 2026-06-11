Aarón Salazar decide hablar con la verdad tras bofetada de Inglaterra a la Selección de Costa Rica

A Aarón Salazar le tocó marcar a Harry Kane en el partido entre Inglaterra y la Selección de Costa Rica.

Aarón Salazar fue uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica que atendieron a los medios de comunicación en Estados Unidos, tras la derrota por 3-0 contra Inglaterra, antes de que la Tricolor retorne a casa y que los europeos esperen su debut en el Mundial 2026.

El futbolista no se anduvo con rodeos y decidió hablar con la verdad. El defensor expresó en la transmisión de Columbia que fue un partido muy difícil y que a nivel de cancha el equipo patrio no se encontró.

“Ya es un nivel diferente, quedó claro que no estamos preparados para competir, estamos ante un camino muy largo, que nos faltan muchas cosas, es evidente y estamos a tiempo de corregir muchas cosas”, expresó Aarón Salazar.

Añadió que la Selección Nacional está iniciando un proceso y que el examen ante el equipo de Harry Kane, Anthony Gordon y Declan Rice, por mencionar algunas de las estrellas inglesas, el resultado fue más que evidente.

“Vimos un parámetro en el que quedamos bastante atrás. No logramos competir y hay mucho que mejorar. A nivel nacional, nuestro fútbol debe ser más intenso y tenemos que hacer las cosas mejor en nuestros clubes para venir acá a hacerlo mejor”, citó.

Aarón Salazar también fue enfático en que el combinado dirigido por Thomas Tuchel no solo le pasó por encima a Sele en lo físico; sino que futbolísticamente Costa Rica tampoco encontró el balón.

“Es muy difícil un partido en el que no tienes la pelota, una vez que logras recuperarla estás sin aire, estás con pocas ideas, no tenés oxígeno en el cerebro y es difícil cuando solo estás marcando y al recuperar la pelota no se toman las mejores decisiones”, mencionó.

Su criterio es que esa parte tienen que mejorarla de cara a lo que viene, con respecto a la tenencia de la pelota y tomar mejores decisiones.

“Hay partidos en los que vamos a tener que marcar, hay rivales que son superiores, pero la diferencia está en cuando tenemos la pelota y hacer más daño”, expresó.

Pero a la vez, el defensor tiende a ser optimista y considera que sí se está a tiempo de corregir muchas cosas.

“Ya ahora vienen competencias por puntos que ya es más importante, ya vamos a competir de verdad con la gente de nuestra área y tenemos que estar a tope, tenemos que marcar diferencia y reforzar este proceso que estamos iniciando, reforzando y corregir lo más pronto que se pueda”, destacó.

A pesar de que tienen poco tiempo de trabajo con Fernando Batista, dijo que estos espacios han sido valiosos para comprender en dónde están y poco a poco agarrar la idea del Bocha.