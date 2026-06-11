Fútbol

Aarón Salazar decide hablar con la verdad tras bofetada de Inglaterra a la Selección de Costa Rica

Estas fueron las declaraciones que dio Aarón Salazar en Estados Unidos, luego de un partido muy malo de la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Aarón Salazar reconoce que jugar contra Inglaterra evidenció muchas carencias de la Selección. Foto: AFP.
A Aarón Salazar le tocó marcar a Harry Kane en el partido entre Inglaterra y la Selección de Costa Rica. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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