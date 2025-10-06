Fútbol

‘A muchos se les regaló’: Christian Bolaños revela su ‘verdad incómoda’ sobre el Mundial de Catar 2022

Christian Bolaños, mundialista con la Selección de Costa Rica, dijo algo que lo inquietó por mucho tiempo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
La Selección de Costa Rica enfrentó a Alemania, Japón y España en Catar 2022. (FRANCK FIFE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaChristian BolañosCatar 2022
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.