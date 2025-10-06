‘A muchos se les regaló’: Christian Bolaños revela su ‘verdad incómoda’ sobre el Mundial de Catar 2022

Christian Bolaños no se mordió la lengua y decidió hablar sobre lo que, para él, era una “verdad incómoda” que se tenía guardada desde hace tiempo.

En una entrevista con La Nación, con motivo del regreso de Celso Borges y Kendall Waston a la Selección de Costa Rica, Bolaños confesó que, a su parecer, la camiseta de la Tricolor se desvirtuó desde el proceso rumbo al Mundial de 2022.

El exjugador y mundialista en 2006, 2014 y 2018 profundizó en que, incluso hoy, tres años después, todavía no comprende muchas cosas que sucedieron en ese proceso.

“Había que tener cautela, sobre todo por los llamados que se hacían. Para mí no es bueno convocar solo para mantener una lista, no por rendimiento. Si usted ve en diferentes años y generaciones... Yo vi el Mundial de Catar, y a muchos se les regaló. Desde ahí comenzó todo esto”, sentenció, al referirse a lo difícil que ha sido consolidar un grupo de cara a 2026.

Bolaños fue más allá y expresó:

“Esta generación no sabe lo que es quedarse fuera de un Mundial. Porque, de nuevo, insisto: en Catar pasaron cosas extrañas. Jugadores que no jugaban fueron a la Copa del Mundo. Fue un Mundial al que cualquiera pudo ir… Desde ahí el mensaje ha sido erróneo. La bola de nieve ya está hecha, pero la experiencia que llegó puede servir de mucho”.

Aquel proceso mundialista tuvo como técnico al colombiano Luis Fernando Suárez, quien asumió el mando ya con la eliminatoria avanzada. Inicialmente, el elegido para iniciar el ciclo era Gustavo Matosas, pero renunció alegando que se “aburría” en Costa Rica.

El grupo que afrontó la Copa del Mundo incluyó a veteranos del proceso 2014, como Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas y Óscar Duarte, entre otros. Pero también llegaron futbolistas nuevos que, posteriormente, desaparecieron del radar de selecciones nacionales, como Douglas López, Roan Wilson y Keysher Fuller, entre otros.

Bolaños aseguró que muchos de los resultados que hoy se ven son consecuencia de lo ocurrido en aquel momento, cuando —a su juicio— no se tuvo un control adecuado de la parte deportiva.