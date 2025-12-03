A Herediano se le han ido dando los ‘milagros’ para llegar con vida donde nadie lo quiere ver

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esta historia ya se ha repetido en otras ocasiones. Herediano pasa toda la fase regular sufriendo, el cuadro florense parece estar más que eliminado, pero de una u otra forma se mantiene con vida al punto de llegar a la última fecha con opciones de clasificar: Y si se mete, siempre es un hueso duro de roer.

Para el presente torneo, el cuadro rojiamarillo también acumuló una serie de resultados en los últimos 15 días para estar de lleno en la pelea por el cuarto lugar, esto sumado a fallos que tuvieron en específico dos equipos: el Municipal Liberia y Pérez Zeledón.

Herediano consiguió recortarles siete unidades a los liberianos y hoy está a tres.

De los últimos cuatro juegos, es decir doce puntos, los florenses sumaron 10 unidades, mientras que los liberianos solamente tres.

Con los generaleños, los del Sur perdieron seis de los 12 puntos, y Herediano lo igualó en la tabla al recortarle cuatro.

Para el Team fue clave triunfar contra Cartaginés, Sporting, San Carlos y empatarle a Saprissa; mientras los rojiamarillos jugaban con el cuchillo entre los dientes, el equipo de Liberia perdió tres partidos: Saprissa, Alajuelense y Sporting, y solamente le pudo ganar al cuadro de Guadalupe.

La clasificación tiene a los rojiamarillos con 23 puntos en el sexto puesto, mientras que los liberianos son cuartos con 26 unidades. En el caso de Pérez Zeledón, ellos también tienen 26 puntos.

Un resultado determinante para el equipo que dirige Jafet Soto fue el que obtuvo Saprissa ante los guanacastecos, en la penúltima fecha.

Los liberianos con un punto mataban al Team; pero Saprissa le ganó a los amarillos 3 a 1; esto provocó que esa unidad no llegara; así que el cuadro florense entra de lleno en la definición.

Ahora, si Liberia pierde con Cartaginés y Herediano le gana a Pérez Zeledón, los florenses llegarán al cuarto puesto. Los rojiamarillos tienen la ventaja de que ellos con un triunfo se encargan de ‘matar’ a Pérez, mientras esperan una mano brumosa para acceder a las semifinales.

“A mí no me gusta pensar en lo que pueda pasar; siempre he aprendido que el fútbol es presente y el presente es cada minuto. Hasta que termine el próximo encuentro podré pensar algo. En el fútbol los supuestos no existen”, dijo Jafet Soto a La Nación sobre la posibilidad de clasificar a semifinales.