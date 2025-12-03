Fútbol

A Herediano se le han ido dando los ‘milagros’ para llegar con vida donde nadie lo quiere ver

Herediano llegó a la última fecha con vida, cuando pudo morir al menos tres jornadas antes

Por Esteban Valverde
Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
Herediano espera entrar en la última fecha a las semifinales del torneo nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







HeredianoPrimera División
