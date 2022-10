Yeltsin Tejeda hace un recuento de la pesadilla que pasó para volver jugar

Durante poco más de un mes, el volante Yeltsin Tejeda vivió la angustia de padecer una lesión en el tobillo izquierdo y no tener claro cuándo podría volver a las canchas.

Yeltsin pasó entre sesiones de recuperación y la duda de no poder recuperarse a tiempo, no solo para afrontar la final de la segunda fase del Torneo de Apertura ante el Deportivo Saprissa, sino también la posibilidad de perderse el Mundial de Qatar 2022.

No obstante, el corajudo mediocampista retornó este miércoles ante los morados en el empate 1-1 y salió de cambio al minuto 66. Asegura estar listo y al 100% para jugar el compromiso de vuelta este sábado 22 de octubre a las 8:30 p. m. en el Estadio Colleya Fonseca, en el cual los rojiamarillos buscarán su corona número 30.

Capitán del Herediano acelera su recuperación para subirse de nuevo en el avión hacia Qatar 2022

“Estuve un mes fuera y mucha gente dudaba. Mucha gente dudaba que podía regresar, pero nunca dudé de mí. Estuve tres semanas parado y una semana con una bota, sin poder caminar. Eso es algo que nadie ve y yo hice mucho para estar aquí el día de hoy”, comentó Tejeda.

“Muchos me decían que no jugara, que estuviera tranquilo. Sin embargo, yo me sentí bien, al 100%, porque hice un trabajo increíble con los preparadores físicos, con el fisioterapeuta, con todos los miembros del cuerpo médico del Herediano. Ellos me tienen aquí”. añadió.

Para el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 fue una prueba de fe y sacrificio muy grande, pero nunca se desanimó, sino que por el contrario, trabajó para estar nuevamente en la cancha.

“Durante dos semanas estuve asistiendo todos los días a una cámara hiperbárica a las 6 a. m. Soñar cosas que nadie ve, pero eso me ayudó a estar en cancha. Sentirme al 100%, que mi tobillo no sintiera nada. Lo que más me alegra es que pude ayudar al equipo, a mis compañeros”, confesó Tejeda.

Garra y entrega Copiado!

Con su recuperación casi completa, Yeltsin se concentra ahora en el juego de vuelta, ante los morados donde espera, junto a sus compañeros, sacar el resultado que les permita salir campeones y demostrar que está en plenitud de condiciones.

“Falta un partido el sábado, una final más para nosotros y lo vamos a tomar como el más importante. El equipo está fuerte, está unido, vamos a sacar esa garra que nos identifica. Sinceramente estoy agradecido con Dios por poder jugar. Sabía que podía estar en cancha entre 30 y 60 minutos, porque pude recuperarme de la mejor manera”, manifestó Tejeda.

“Nos jugamos todo en las segundas bolas. En los duelo individuales lo dimos todo y creo que salimos fortalecidos del primer juego. Con este 1-1 salimos fuertes y esperando que el sábado nuestra afición se haga presente para sacar juntos ese partido, que puede definir todo”, acotó.

Sobre el primer duelo ante los morados y el empate agónico, el mediocampista no se inmuta y dice estar listo para el segundo round de la serie.

“Estos partidos son diferentes, los he jugado muchas veces. Lo importante era estar concentrado, estar con el grupo y la verdad me parece que los dos equipos nos jugamos un partidazo, digno de una final. De principio a fin fue muy intenso, muy luchado”, destacó Tejeda.

“Sin embargo, las finales son de detalles, creo que eso fue lo que pasó al final. Ellos tienen esa carta que es Kendall (Waston) quien es muy fuerte arriba y me parece que en el partido lo supimos manejar, pero en el cierre jaló la marca y Ariel (Rodríguez), nos hizo el gol del empate”, admitió.