Capitán del Herediano acelera su recuperación para subirse de nuevo en el avión hacia Qatar 2022

Un fuerte golpe en su tobillo derecho, tuvo al volante Yeltsin Tejeda en la más grande zozobra, al no tener seguro si podría recuperarse a tiempo. No solo para jugar las semifinales del Torneo Apertura con el Herediano, sino también para ser convocado a su tercera Copa del Mundo.

El hoy capitán del Team no puede ocultar que la preocupación le quitó el sueño, más que el pronóstico no era muy alentador en un principio. Sin embargo, 26 días después, Yeltsin parece retomar la confianza y luego de un trabajo intenso no solo está listo para volver a jugar con los rojiamarillos, sino además de pelear un cupo para ser llamado de nuevo a la Selección Nacional.

Tejeda admitió que el objetivo primordial es ganar el campeonato con el Herediano, pero también mantenerse en la Tricolor y poder asistir a su tercera Copa del Mundo en Catar 2022. El mediocampista de recuperación ya estuvo presente en las citas mundialistas de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Gracias a Dios, estoy mejor. Me habían pronosticado tres semanas, pero ya estoy en cancha realizando trabajos aeróbicos. Durante este tiempo me sentí muy bien y espero estar en cancha para el juego de vuelta este sábado frente al Puntarenas FC”, comentó Tejeda.

“Desde el momento en que me lesioné, antes de que me hicieran los exámenes, tenía temor de que fuera algo grave. Una vez que salieron los resultados pude entender que habían posibilidades de quedarme fuera (del Mundial), por lo que tomé las cosas con mucha seriedad. Sabía que tenía que cuidarme y realizar los trabajos de rehabilitación con mucha confianza para recuperarme”, agregó.

Malas noticias Copiado!

El volante de 30 años comentó que desde el pasado 15 de setiembre, cuando se lesionó ante el Real España de Honduras por la Liga Concacaf, tanto el cuerpo médico del Herediano como el de la Selección Nacional estuvieron muy atentos a su recuperación.

“En algún momento se decían que no iba a poder estar a tiempo. Pero bueno, la recuperación la hicimos en menos tiempo y sé que si no hubiese hecho todo el esfuerzo que hice y con la dedicación que puse en cada sesión, no estaría como estoy”, reveló Tejeda.

“Un día después de la lesión, el doctor de la Selección Nacional, Alejandro Ramírez, me mandó a hacer una resonancia. Desde entonces hemos ido paso a paso, de una manera responsable sin brincarnos ninguna etapa y hemos ido mejorando. Ya nos incorporamos a los entrenamientos del equipo y espero poder ayudar a mis compañeros en el partido del sábado”, añadió.

Yeltsin es del criterio que sería egoísta si solo piensa en la Tricolor, pues tanto sus compañeros como él se han esforzado durante el campeonato para terminar primeros en la fase regular y buscar la corona sin una final nacional.

“Tengo que tener paciencia, aún faltan días para que termine el campeonato y tengo que pensar en mi equipo. No puedo ser tan irresponsable de pensar solo en la Selección, porque tengo que estar en cancha, y tener ritmo de juego para poder llegar bien a la Copa del Mundo. Lo primero es poder estar en cancha en los partidos fnales”, manifestó Tejeda.

“Muchos compañeros se han esforzado por hacer buenos partidos y tener un buen rendimiento para estar en la Selección. No me puedo sentir indispensable, en nuestro país hay muy buenos jugadores y mi deseo es ser tomado en cuenta, porque me lo he ganado”, sentenció.

Pese a ser inamovible en la representación patria, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, Yeltsin ha tenido una temporada complicada. Durante la primera vuelta del Apertura 2022 sufrió un problema muscular y se perdió tres compromisos con los rojiamarillos, incluyendo el duelo ante Alajuelense (3-0).

No obstante, el técnico Hernán Medford no ha tenido problema en el medio campo, pues cuenta con futbolistas como Orlando Galo, Douglas López e incluso Jefferson Brenes, quienes han demostrado un buen nivel por lo que la baja de Tejeda no se sintió en la medular florense.