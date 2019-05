“Lo bonito es el ambiente, es espectacular, cuando ya se sabe que son partidos de semifinal. Ya tenía rato de no sentir eso. Vine a un estadio lleno, vi que la gente apoyó de una manera muy diferente al torneo. Estoy muy contento con la afición y contento de estar aquí. Una semifinal más, no he tenido muchas”, detalló Yeltsin Tejeda volante del Herediano.