“Necesitaba un partido así para tomar confianza, el protagonismo que me gusta, la presión que me gusta y bueno, por dicha pude salir a la cancha y jugar con mucha libertad. Para mí es muy importante anotar en estos partidos y a mi corta edad tomar protagonismo es muy importante, lo tomo con responsabilidad, no es fácil y más en estas instancias”, reseñó.