“Siento que Wálter me llevó porque algo le gustó, me adapté muy bien a la idea de juego, yo había conversado mucho con él sobre lo que quería. Los primeros seis meses fueron difíciles porque no jugué, estos últimos seis meses tuve más participación, pero con competencia muy buena como la que da Ricardo Blanco; aprendí muchísimo de él, los jugadores de experiencia me ayudaron a entender la responsabilidad de esa camisa. También jugué una final y eso me ayudó mucho”, expresó.