La primera etapa en 2016 fue muy buena, porque me fui campeón cuando salí a la MLS. En aquella ocasión fui muy regular y no había tenido la lesión que tuve del tendón de Aquiles, después eso me pasó y perdí físicamente. Ahora se dio el regreso y bueno en el primer semestre aunque no se logró el campeonato sí se consiguió el torneo internacional, ahí estuvimos jugando bien. Este segundo semestre sí fue complicado y no pude obtener regularidad, pero son circunstancias que pasan. Sí es doloroso porque no quería irme así, más que salimos campeones y demás.