“Creo que yo siempre he sido una persona que he dejado todo en manos de Dios y Él me llevó a Futbol Consultants, porque opciones se dieron, hasta en Primera, pero este proyecto me llamó mucho la atención, es un proyecto que atrapa. Es un reto bastante grande para mí, me siento orgulloso de asumir este tipo de retos, vamos a ir allá a hacer las cosas de buena manera. Es como arrancar de cero, es como debutar, el objetivo está claro, tengo ganas de que sea lunes y que arranque el torneo ya porque está ese gran reto. Tengo esa espinita de mi carrera, no debo demostrar nada a nadie, me he ganado las cosas con mucho esfuerzo y dedicación y solo me falta ascender y quiero sacar esa meta”, finalizó.