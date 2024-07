Wílmer López: ‘No porque se participa en un torneo y no se gana hay que hacer un caos’

Wílmer López al igual que sus leonas de Liga Deportiva Alajuelense fueron a Guatemala con la clara intención de regresar a casa con el tricampeonato en la Copa Interclubes de Uncaf Femenina. Sin embargo, las heptacampeonas nacionales se quedaron sin esa posibilidad desde el partido anterior, cuando cayeron contra Alianza de El Salvador.

La Liga tuvo que jugar el partido por el tercer lugar contra Unifut Antigua, un juego que también se le complicó, pero que ya cuando estaba a punto de acabarse, Kenia Rangel marcó el 1-1 en el 90′+3. Eso implicaba una definición por penales y las manudas se dejaron la serie por 3-1, para colgarse la medalla de bronce.

“Uno siempre que va a un torneo va pensando en ir a ganarlo, no todos los torneos en los que se va a participar se van a ganar. Veníamos de terminar nuestro campeonato, en donde apenas algunas jugadoras tuvieron cinco días de descanso y las que venían de Selección no tuvieron un solo día de descanso. Hay muchas cosas que a pesar de no obtener lo que queríamos, que era el campeonato, fueron muy positivas”, expresó Wílmer López.

Es el primero en afirmar que ese tercer lugar no era lo que tenían en mente, pero considera que tampoco es un motivo para pensar en que todo es un desastre y sabe que este golpe más bien les tocó el carácter a las leonas.

LEA MÁS: Alajuelense se queda con la medalla de bronce en la Uncaf Femenina

“Vamos igual, con la misma mentalidad que hemos tenido siempre. No porque se participa en un torneo y no se gana hay que hacer un caos de esto. Si no imagine que el torneo pasado no ganamos la Supercopa en la que estábamos participando, quedamos eliminadas y al final la terminó ganando Saprissa FF.

”Si nos hubiéramos echado a morir, no habríamos salido campeonas nuevamente. Yo creo que es parte de un proceso, de una formación y una preparación para que las cosas que vienen que son el campeonato nacional y ni qué decir la Concacaf”, afirmó Wílmer López.

Liga Deportiva Alajuelense se dejó el tercer lugar en la Copa Interclubes de Uncaf. (Prensa Alajuelense)

El Pato indicó que si quisiera poner excusas, podría decir varias cosas, pero en realidad prefiere enfocarse en cosas que ganaron, como darle rodaje a jóvenes de la cantera que vienen de ser campeonas invictas de alto rendimiento.

Kristel Oses, Karol Molina, Fabiana Alfaro, Tiara Ruiz y Wyzangel López fueron las ‘cachorras’ de la Liga que vivieron esta experiencia internacional.

O lo ocurrido con Marilenis Oporta, quien desde los últimos seis meses, hasta ahora volvió a jugar dos partidos de 90 minutos y tan seguidos.

LEA MÁS: Wyzangel, hija de Wílmer López, da sus primeros pasos en el modelaje

“Lo que yo creo que nos dejó más perdidas fue la lesión de Alexandra Pinell, que es una jugadora importante, pero ella termina el campeonato, va con la Selección, no tiene ni un solo día de descanso, venimos y juega los primeros tres partidos seguidos los 90 minutos y es una de las que más recorrido hace”.

Marilenis Oporta convirtió el penal decisivo en el partido por el tercer lugar en la Copa Interclubes de Uncaf. (Prensa Alajuelense)

Sofía Varela también brindó declaraciones a través de la oficina de comunicación de Alajuelense y contó que el Pato fue muy claro con ellas en que no se puede ganar todo.

“No era el objetivo del equipo, pero vamos conscientes de lo que hay que trabajar, de lo que hay que mejorar individualmente. Es cierto que falta gente, pero es trabajo de las que estamos aquí para sacar el resultado. No queda más que unos días de descanso y conectarse en lo que viene.

”Yo creo que la Liga es un equipo que se ha caracterizado por ganar, incluso el partido pasado que se perdió se peleó hasta el final, no cae el gol y pues son cosas que pasan en el fútbol. Esta vez no iba a ser diferente, hasta que no se acabe no se iba a dejar de luchar”, comentó Sofía Varela.

Sofía Varela jugó sus primeros partidos con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Al conseguir el heptacampeonato nacional, del club se marchó la delantera mexicana Carolina Miranda; así como Gabriela Guillén y Fabiola Villalobos, quienes se convierten en legionarias.

Para esta Uncaf, Alajuelense no contó con las jugadoras que se encuentran trabajando con la Selección Femenina Sub-20 de cara al Mundial de Colombia que empezará el 31 de agosto: Sheika Scott, Sianyf Agüero, Alexa Herrera y María Paula Arce. Tampoco estuvo la defensora Stephannie Blanco por razones personales.

Hubo aficionados que acompañaron a las leonas de Liga Deportiva Alajuelense en Guatemala. (Prensa Alajuelense)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.