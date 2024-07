Wyzangel, hija de Wílmer López, da sus primeros pasos en el modelaje

Wyzangel López tiene 16 años y toda su vida ha estado ligada al fútbol. Fue casi una herencia natural de su papá, Wílmer López, ídolo de Liga Deportiva Alajuelense y ahora una leyenda también como técnico de las históricas leonas.

Ella tiene talento y disfruta en la cancha, lleva todo un proceso y es una de las integrantes del equipo de alto rendimiento de Alajuelense, que hace unas semanas se proclamaron campeonas invictas de la categoría, bajo la dirección técnica de María Fernanda Barrantes.

Al conversar con Wyzangel López, descubrimos una faceta fuera de la cancha que disfruta mucho y que quizás a futuro siga combinando con el fútbol.

“Estoy en una academia de modelaje. Me metí a eso porque me gusta. Siempre desde chiquitilla me ha gustado bailar, tomarme fotografías y todo eso, hasta que llegó el momento en el que pensé que tenía que meterme en algo relacionado con esto que me llama la atención y surgió la oportunidad. Me va bien. A la academia voy una vez al mes, ellos nos llaman”, relató Wyzangel López a La Nación.

Wyzangel López descubrió que había algo que también le gustaba aparte del fútbol. (Instagram Wyzangel López)

Eso lo contó en la propia cancha del Estadio Alejandro Morera Soto, mientras veía a su papá y las futbolistas del primer equipo de Alajuelense celebrar el heptacampeonato.

Algo que la alegra mucho es que siempre ha contado con el apoyo de sus papás, Wílmer López y Zaida Le Maitre. Siempre han estado con ella para todo.

“La verdad es que a mí me gusta ser coqueta, estarme tomando fotos y ser activa en redes sociales. He aprendido de mi papá y de todos lados, porque yo le ayudo a él a montar las cosas para todo lo que él hace en redes y todo eso me encanta.

”Ya no soy tan tímida como antes y creo que conforme va pasando el tiempo uno madura y el fútbol ayuda, aparte de que tengo a alguien que me da consejos y voy aprendiendo”.

A Wyzangel López le encantan las redes sociales y las fotografías. (Instagram Wyzangel López)

Estar en esa academia de modelaje hoy es un pasatiempo, pero a futuro no sabe, porque también tiene muy presente que el fútbol es su vida y quiere hacer carrera.

“No es fácil, pero siempre llevo el fútbol de la mano con el estudio. En el colegio me dan permisos para salir temprano, pero tengo que ponerme al día con todo”.

Wyzangel López entrena tres días a la semana y su agenda siempre está llena. Contó que su papá va por ella para salir temprano del colegio y sacarla con permisos, porque las prácticas con el alto rendimiento de Alajuelense son a las 4 p.m.

Wyzangel López combina el estudio, el fútbol y el modelaje. (Instagram Wyzangel López)

“Voy saliendo pasadas las 6 p. m., llego a la casa como a las 8 p. m. y así son mis martes, jueves y viernes. Y los sábados también son para el fútbol. Es que desde que nací en mi casa todo es fútbol, si no soy yo, es mi papá, que nos chocan los partidos y todo, pero es muy bonito”.

Wyzangel contó que su mamá siempre los ha apoyado tanto a ella como al propio Wílmer y cree que de todos en la casa es la que más se estresa, porque le preocupan los resultados y es quien está detrás de los viajes que les toca hacer a ella y a su papá con los partidos.

Liga Deportiva Alajuelense ganó por primera vez el campeonato nacional de Alto Rendimiento en el fútbol femenino. Y una de las integrantes del equipo es Wyzangel López. (Prensa Alajuelense)

“En los exámenes me va bien, algunas materias me cuestan, pero soy buena alumna. No me gusta mucho Estudios Sociales, porque es mucha historia y hay que leer demasiado; tampoco Ciencias”.

Su día a día es entre las aulas y la cancha, pero Wyzangel López también se las ingenia para hacerle un espacio a la pasarela, dando sus primeros pasos en el modelaje.