Wílmer López dio respuesta tajante sobre comparar a las leonas con el equipo masculino de Alajuelense

Wílmer López se fundió en un abrazo con su colega José Rodríguez antes de que empezara el clásico femenino que terminó 0-0. (Rafael Pacheco Granados)

Wílmer López mostró mucha autocrítica sobre lo que pasó en el clásico femenino entre Saprissa FF y Alajuelense, que terminó con un empate 0-0 en Tibás.

El Pato es consciente de que la Liga no se vio como el equipo avasallador de otras ocasiones y habló de forma amplia sobre eso.

Al finalizar el clásico, el técnico manudo recibió varias consultas de los diferentes medios de comunicación que acudieron al encuentro y dio una respuesta tajante sobre lo que piensa de algo en lo que incurren muchos, al comparar a las leonas con el equipo masculino de Alajuelense.

¿Qué puede decir del partido y del resultado?

Prevaleció la imprecisión nuestra, muchas jugadoras llegaron no sé si temerosas, pero sí muy imprecisas, con malas tomas de decisiones entre dar un pase o tomar una decisión y eso hizo que Saprissa aprovechara esa incertidumbre que teníamos y nos creó peligro dos o tres veces.

Nosotros tuvimos alguna opción y de lo malo, lo bueno, el punto que nos llevamos ante un rival que sabíamos que no iba a ser el mismo Saprissa.

Un clásico es otra cosa, se vive diferente, a las dos aficiones hay que agradecerles, muy respetuosas las dos, cada uno en su sector, apoyando, sin insultos y sin nada, un buen ambiente de lo que realmente se tiene que sentir en un clásico muy disputado, muy peleado. Nos vamos con un punto, no contentos con el accionar del equipo.

Usted menciona el colchón de puntos y hasta se da en el masculino, que cuando llegan a etapas finales, se les complica la historia. ¿Le agrada esta forma de jugar el torneo o lo cambiaría?

No podemos hacer una comparación del masculino con el femenino, con todo el respeto al masculino, el equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense es bicampeón y en los torneos anteriores estábamos en esta misma posición y no ha pasado eso, que el masculino lleva un colchón y que no da lo que todo el mundo espera, que es el campeonato.

No quiere decir que nosotros por la cantidad de puntos que tenemos sobre los demás ya vamos a asegurar un campeonato. No. Desgraciadamente en el fútbol femenino, el quedar de primero en la fase regular prácticamente no vale de nada.

Usted lucha una primera fase en 14 partidos, luchás por estar de primero en todo ese tiempo, cosa que nosotros lo hemos hecho, lo estamos haciendo y vamos a tratar de mantenerlo, simplemente para asegurarse nada más cerrar en casa.

No te da la posibilidad de estar sembrado en una final, por ahí es la injusticia en el fútbol femenino que se está cometiendo, pero ya lo hemos vivido así en torneos anteriores. Tampoco es algo que sea nuevo para nosotros, pero hay que ser claros, un mal partido lo podés tener en cualquier momento.

En este clásico no tuvimos un buen partido, tampoco fue un desastre de partido y nos alcanzó para llevarnos un punto. Uno nunca sabe en qué momento llegás a jugar y todo te sale, o en algún momento no te salen las cosas y te puede costar un partido. Dios guarde sea en un partido de segunda ronda.

Perdés un partido y tal vez no te alcanza para llegar a una final, pero es parte de lo que ya sabemos de cómo está planificado este torneo y sí se lo digo sinceramente, no me agrada la forma.

Injustamente, no porque seamos nosotros, porque en el próximo torneo puede ser otro equipo que lidere y si se mantiene el mismo formato no tiene un justo premio por haber liderado las 14 fechas del torneo y eso tiene que recibir un premio por haber encabezado la tabla. Son nuestros dirigentes los que lo tienen que definir.

¿Cómo mantener el hambre de ganar o que las jugadoras no se relajen al ser un equipo que está marcando una época?

No es fácil tener mentalmente a un equipo estable, consciente de que no has conseguido nada. Lo del bicampeonato es pasado, eso no nos alcanza ni nos ayuda en estos momentos para obtener nuevamente un campeonato. Ahí sí pasa más por las manos de uno en la exigencia, en lo que uno les pide a ellas y en la toma de decisiones directamente de uno como cuerpo técnico, como entrenador.

Cuando uno ve que una jugadora se está creyendo por encima de las demás, hablado de las rivales, creyendo que con poquito esfuerzo o con solo la presencia del equipo en la cancha vamos a ganar, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones.

No hay nada más feo para una jugadora o para un jugador que por creer que estamos sobradas me saquen de la titular, me pongan en banca o que tal vez ni juegue y no esté ni convocada. Yo lo tengo muy claro. En este momento tenemos jugadoras muy importantes fuera de convocatoria por situaciones de lesión y sin embargo, el equipo sigue luchando, peleando, sumando y eso es lo importante.

Fue una noche histórica para la Liga, con 30 partidos invictos y usted dice que son solo estadísticas. ¿Qué siente Wílmer López al saber que se está haciendo más historia en el fútbol femenino?

Lo bonito del fútbol es quedar en la historia. Si sos campeón quedás en la historia del fútbol costarricense porque saliste campeón con el equipo, salimos bicampeonas invictas e hicimos historia, pero eso ya es pasado. No nos va alcanzar para lo que viene.

Nosotros no hablamos en ningún momento del invicto, que hay que mantenerlo, que hay que sostenerlo. Nosotros hablamos de que hay que ganar los partidos. Si por añadidura se da que se mantiene el invicto, en buena hora y si nos alcanzó para llegar y quedar en la historia del fútbol femenino, excelente.

Lo recibimos, lo aprovechamos, lo disfrutamos, pero somos conscientes de que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que nosotros queremos, ser nuevamente campeonas y así seguir metiéndonos en la historia más fuerte en el fútbol femenino.

¿Qué tanto le ocupa esa falta de hacer goles en este clásico o fue una mala noche?

Hay noches de noches, hay noches en las que por más que usted quiera llegás, creás opciones, tenés oportunidades y no metés un gol. Hay otras noches en las que creás tres o cuatro opciones y anotás las tres o cuatro y hay otras en las que más bien tenés que irte contento si ganás un punto, como esta vez.

Porque las opciones fueron escasas nuestras y Saprissa sí tuvo sus opciones, por ahí unas claras.