Al clásico femenino entre Saprissa y Alajuelense solo le faltó el gol

Noelia Bermúdez protagonizó más intervenciones que en otros partidos. El clásico femenino entre Saprissa y Alajuelense estuvo entretenido en Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Si la afición del Saprissa no dejó de cantar ni un minuto, lo mismo hicieron los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense que asistieron a la ‘Cueva’.

En medio de ese bullicio que puede considerarse como un triunfo para el fútbol femenino como tal se desarrolló el clásico, un duelo al que en esta ocasión tan solo le hizo falta el gol.

Quizás, el 0-0 en el Estadio Ricardo Saprissa no deja del todo satisfechas a las protagonistas, porque es claro que los dos equipos querían la victoria en un partido del que podrían rescatarse varios aspectos.

Uno de ellos es que en lo que va del Apertura 2022, la guardameta rojinegra Noelia Bermúdez nunca había tenido tantas intervenciones.

Esta vez no estuvo de espectadora, sino que dio muestra de sus condiciones y seguridad al frenar intentos de María Paula Elizondo, Sofía Varela y Cristel Sandí.

Las llegadas de la ‘S’ fueron más claras que las de la Liga, pero queda la impresión de que eso se dio también por la aplicación defensiva de las moradas. Muestra de eso es que hubo ocho fueras de juego para las leonas.

Eso sí, uno estuvo mal sancionado por el cuerpo arbitral y se dio cuando la panameña Natalia Mills filtró un balón para la estadounidense Mia Corbin, en una acción que pudo haber marcado diferencia en el clásico.

La Liga esta vez no encontró el gol y tampoco lo hizo Saprissa, ni siquiera con un tiro libre de Sandí que se estrelló en el horizontal.

Dentro de los apuntes del clásico femenino, cabe destacar que las bicampeonas nacionales salieron con algo más que un punto de la casa tibaseña. ¿Por qué?

La razón es simple: Alajuelense llegó a 30 partidos de campeonato nacional sin conocer la derrota. Eso implica que las leonas batieron el récord nacional que tiempo atrás impuso Moravia, cuando acumuló 29 duelos sin pérdidas en el torneo.

En las gradas había aficionados morados alentando a sus jugadoras. (Rafael Pacheco Granados)

“Queríamos la victoria, creo que fue muy claro en los 90 minutos, muchísimas opciones, no las pudimos terminar, pero yo creo que cuando terminamos el partido y el equipo lo dio todo se siente una felicidad entre nosotras y yo creo que marca el rumbo de lo que va a ser el resto del torneo”, expresó Daniela Cruz en declaraciones a TD Más.

No fue el Saprissa FF al que Alajuelense goleó 4 a 0 en la primera vuelta. Las moradas tienen una cara distinta y así lo hicieron ver en este clásico, a pesar de que no tuvieron a Katherine Alvarado.

“Veníamos con una buena racha, lamentablemente el domingo pasado tuvimos una derrota, donde fuimos dominantes de todo el partido y tenemos problemas en el último cuarto. Son cosas que hemos hablando dentro del equipo y tenemos que tener un poco más de calma. Nos hace falta ‘Ka’, que es una gran referente del equipo, pero para eso tenemos 25 jugadoras”, citó la saprissista.

Por su parte, Lixy Rodríguez, quien fue la capitana de Alajuelense ante la ausencia de Shirley Cruz, indicó que si bien es cierto ese largo invicto tiene un mérito importante, tampoco es que el equipo esté centrado en eso.

Los aficionados de Alajuelense también acompañaron a sus leonas en este clásico en Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

“Sabemos que está ahí, pero no nos enfocamos en eso, no le tenemos miedo a la pérdida, yo creo que en algún momento va a llegar. Semana a semana nos preparados para que no, salimos cada partido por los tres puntos”, comentó la manuda.

Rodríguez indicó que Saprissa hizo un buen trabajo y se paró muy bien, al tiempo que a la Liga le faltan algunas jugadoras que están lesionadas.

“Pero felicitar a mis compañeras porque yo creo que en los 90 minutos lo dimos todo. No importa quién esté dentro de la cancha, tenemos el propósito muy claro. No fuimos tan profundas, nos faltó esa profundidad, confiar más en ir, es algo que tenemos que trabajar”, añadió.

Con este resultado, Alajuelense llegó a 23 puntos en nueve presentaciones; mientras que Saprissa FF ahora registra 14 unidades.

Ficha del juego

0 Saprissa FF

Dinnia Díaz, Marianne Ugalde, María José Brenes, Daniela Cruz, Yomira Pinzón, Cristel Sandí, María Paula Elizondo, María José Morales, Catalina Estrada, Sofía Varela y Carolina Venegas.

D.T.: José Rodríguez

Cambios: Yessenia Flores (Brenes, al 56′) y Kenlly Villalobos (Varela, al 83′).

0 Alajuelense

Noelia Bermúdez, Lixy Rodríguez, Gabriela Guillén, Marilenis Oporta, Paula Coto, Viviana Chinchilla, Alexandra Pinell, Kenia Rangel, Sianyf Agüero, Mia Corbin y María Fernanda Barrantes.

D.T.: Wílmer López

Cambios: Valery Sandoval (Barrantes, al 60′), Natalia Mills (Oporta, al 71′) y María Paula Arce (Agüero, al 76′).

Goles: No hubo.

Árbitros: Milena Zamora al centro, asistida por Aniceto Solís y Kevin Astorga. Cuarta árbitra: Marianela Araya.

Estadio: Ricardo Saprissa, Tibás, 7 p. m.