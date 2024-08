Wálter Centeno se cansa de que satanicen su estilo de juego

Wálter Centeno asegura que Herediano no menosprecia a ningún rival y que así se verá este miércoles, en el partido contra Diriangén en Nicaragua.

Wálter Centeno confía en que Herediano superará una prueba de fuego este miércoles 7 de agosto a las 4 p. m., al visitar al Diriangén de José Giacone en su segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En la víspera de un partido bravo y después de las dudas alrededor del conjunto rojiamarillo, Paté se desahogó en Nicaragua y por primera vez dejó entrever que no entiende por qué genera tanto ruido el estilo de juego que él busca con sus equipos.

Explicó que lo que intenta es jugar bien al fútbol, tratar de cumplir todas las facetas con balón y sin balón. De forma directa dijo que se ha tergiversado todo ese tema alrededor de lo que le ha tocado vivir como entrenador, y no entiende la razón.

Lo sintetiza en que el fútbol se juega con una bola que todos quieren patear y acariciar.

“Y yo sigo cuestionado porque me gusta jugar bien al fútbol, entonces no sé por qué tanta traba. A mí me enseñaron a jugar con ella, andar detrás de la bola, tratarla bien y es lo que estamos haciendo”, aseguró Wálter Centeno.

Añadió que en el fútbol todo el mundo paga por un espectáculo, donde siempre habrá un ganador, que suele ser el que mejor haga las cosas, tomando en cuenta que hay que meter los goles, con esa pelota, no con nada más.

“Entonces, a veces satanizan mucho algunas cosas, pero es parte del show que se vive alrededor del fútbol. Los que estamos en la cancha sabemos muchas cosas de lo que encierra jugar bien al fútbol, de las facetas del juego y tratar de inculcarlas”.

Paté expuso que a partir de eso, los artistas son los jugadores, los que toman las decisiones, los que hacen bueno o malo a un entrenador y el fútbol será siempre de los futbolistas.

“Los entrenadores estamos nada más para dar una orientación, un parado, unos lineamientos de cómo se juega al fútbol. La toma de decisiones le conlleva a los jugadores, ya sean buenas o malas”.

Wálter Centeno: ‘No será un partido fácil’

Wálter Centeno le tiene mucho respeto a José Giacone, porque asegura que sabe muy bien lo que es capaz de hacer.

“No será un partido fácil, será complicado y puede ser que haya fricción, mucho juego aéreo, mucha segunda bola y visualizando el juego será reñido. Tenemos que ser conscientes de que a partir de ahí tenemos que hacer lo que hemos venido entrenando durante dos meses y aplicarlo acá, si queremos ganar el partido”.

Destacó que Herediano tendrá que ajustarse a todas esas cosas que conllevan los equipos de José Giacone y hacer lo que ellos saben, confiando plenamente en la capacidad individual y en la parte colectiva.

También expresó que si hay una cosa que le ha enseñado el fútbol es el respeto al rival, independientemente de quién sea y no le extraña en lo absoluto la evolución del fútbol en Nicaragua.

“Ya no es como antes que los equipos de esta área casi no entrenaban, ahora lo hacen y tienen extranjeros, tienen entrenadores extranjeros y se ha profesionalizado un poco y han acortado distancias y para nosotros que venimos a representar el fútbol de Costa Rica siempre la exigencia es ganar”.

Recordó que se han dado sorpresas, como la derrota sufrida por Saprissa el año pasado contra Real Estelí en territorio pinolero. Por eso, insiste en que no se puede menospreciar a nadie.

“Acá nos topamos con sorpresas y eso me alerta para decirle a mis jugadores que no podemos confiarnos. Tenemos que respetar al campeón de Nicaragua que ha hecho cosas importantes y el año pasado hubo un finalista de acá, se merecen todo el respeto”.

Centeno dijo que él no va a jugar con la historia, sino que ve este partido contra Diriangén como si fuera una final, independientemente de quien sea el rival.

“Hay que practicar lo que hacemos, lo que entrenamos, los jugadores saben que paso machacando en la parte del balón, porque creo que en el fútbol todo se rige a partir de la bola y corremos, nos desmarcamos, tenemos que saltar, que patear, que agrandar.

”Ellos están entrenados para jugar y lo tienen que hacer. Aquí no hay ningún invento y si nos toca ser dominantes del juego a partir del balón lo vamos a hacer e imponer condiciones, que es una de las cosas que a mí me gustan, porque trabajamos para eso, indepedientemente de dónde juguemos”.

Wálter Centeno también mencionó que el Diriangén tiene muchas fortalezas y que conociendo a Giacone, él le da énfasis al balón parado, porque su equipo hace muchos goles así.

“Son fuertes, son un equipo que se defiende bien, que hace su bloque defensivo, son aplicados y por eso le digo que no será un partido fácil. Venimos con esas precauciones desde Costa Rica, no existe nada de confianza en el Herediano en este momento”, concluyó.