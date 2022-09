Wálter Centeno le hace un gran favor a Puntarenas y revive fantasmas de San Carlos

No hay duda, en Puntarenas deben estar muy agradecidos con Wálter Centeno y no es por el paso que tuvo el técnico en el club años atrás, sino porque en uno de los momentos más críticos del Torneo de Apertura 2022, Centeno le hizo un gran favor a los porteños.

Si el PFC sigue teniendo en sus manos el meterse a las semifinales sin depender de nadie, mucho se debe al triunfo que tuvo el Guadalupe FC de Wálter ante San Carlos. Más allá de que en el fútbol todo puede pasar, era poco probable que los Toros cayeran, tomando en cuenta que los josefinos venían de cuatro derrotas al hilo. Sin embargo, Paté se salió con la suya y se impuso 2 a 1 en el Colleya Fonseca.

Lo de los sancarleños no es más que una confirmación de que a la hora grande no pueden con la presión y es que tenían la mesa servida para empatar en puntos a los porteños, en el segundo lugar del Grupo B, no obstante, como en todo el torneo, fallaron. La diferencia sigue siendo de tres unidades a favor de los Tiburones (21 puntos contra 18) y hasta el gol diferencia le da ventaja a los chuchequeros (+7 contra -3). Los propios dirigidos por Douglas Sequeira aceptan que así no se puede.

“Era un partido que teníamos que ganar sí o sí para acercarnos en puntos a Puntarenas, pero no lo logramos. Quedan tres fechas, debemos seguir creyendo en nosotros, porque contamos con un buen equipo y con una planilla amplia. Tenemos que ser autocríticos y sacar esto en las últimas tres fechas y quitarnos de esta presión de tantos torneos de no clasificar”, comentó Jonathan McDonald.

El jugador de Guadalupe, Jorkaeff Azofeifa (izquierda) luchó por la pelota en las alturas con el atacante de San Carlos, Marcos Mena, en la fecha 13 del Apertura 2022. (San Carlos)

Y es que los visitantes nunca entendieron o al menos, nunca dejaron ver que entendían que era un partido trascendental y no se vieron nada bien. En el minuto 50 los locales marcaron el primero por intermedio de Julen Cordero, quien cerró una buena acción de Eduardo Juárez por la izquierda, mientras que en el 58′ Royner Rojas consiguió el segundo con una buena definición en el corazón del área.

Julio Cruz descontó en el 77′, luego de un buen servicio de Juan Luis Pérez, pero fue más una acción aislada y aunque San Carlos presionó con centros, no tuvo ideas.

Del lado guadalupano, aunque ya no tiene opciones de clasificar, la victoria le vale para alejarse de los últimos puestos de la general.

“No habíamos venido del todo bien, estábamos golpeados, pero queremos luchar hasta el final y cerrar bien. Sabemos lo que se está jugando San Carlos, sin embargo, hicimos bien nuestro trabajo y se nos dio un buen resultado” comentó Fabrizio Ramírez.

Ficha del juego:

- Guadalupe FC: 2

Titulares: Alejandro Barrientos, Jorkaeff Azofeifa, Andrey Mora, René Miranda, Darril Araya, Júnior Delgado, Fabrizio Ramírez, Andrés Gómez, Eduardo Juárez, Royner Rojas y Julen Cordero. DT. Wálter Centeno.

Cambios: Luis Gutiérrez (Araya, al 46′), Creichel Pérez (Cordero, al 73′), Steven Cerdas (Ramírez, al 79′), Dario Delgado (Gómez, al 79′) y Jonathan Martínez (Rojas, al 90′).

- San Carlos: 1

Titulares: Antonio Torres, Kevin Fajardo, Kadeem Cole, Jefry Valverde, Roberto Córdoba, Marcos Mena, Juan Luis Pérez, Wílmer Azofeifa, Rachid Chirino, Sebastián Acuña y Suhander Zúñiga. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Jonathan McDonald (Cole, al 53′), Julio Cruz (Chirino, al 57′), Fabián Arroyo (Mena, al 63′), Yair Jaen (Córdoba, al 63′) y Gustavo Méndez (Zúñiga, al 63′).

Goles: 1-0 (50′): Cordero (Juárez). 2-0 (58′): Rojas (Ramírez). 2-1 (77′): Cruz (Pérez). Árbitros: Hugo Cruz con Enmanuel Alvarado, Ricardo Martínez y Pedro Navarro. Estadio: Colleya Fonseca, 5 p. m.