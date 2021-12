Vuelve la pregunta de siempre en Saprissa y la respuesta de Christian Bolaños también es la misma

¿Christian Bolaños ya piensa en el retiro? Esta pregunta, de una u otra forma, se escucha constantemente en el fútbol nacional. Seguramente el futbolista también está acostumbrado a recibirla, pero no parece generarle ninguna molestia, por el contrario, se extiende en su respuesta y deja claro que aún se ve ligado al fútbol y a la camisa del Saprissa.

El ‘2′ morado sigue siendo influyente en el campo de juego. El jueves fue el encargado de hacer el primer gol de su equipo, con una definición que aunque parezca sencilla, a pocos les resulta. Por esas condiciones, aún sin correr lo que muchos quisieran, es titular indiscutible y cuando está enchufado se nota.

Bolaños desconoce el límite para mantenerse activo. Tiene 37 años, aún no ve el llamado para retirarse, y aunque no sabe si será uno, dos o tres años más, por ahora está con la ilusión de continuar; por eso al final del torneo se sentará con Ángel Catalina a hablar de su futuro, ya que el contrato termina en diciembre.

“Obviamente quiero seguir jugando, me siento bien (...) Mi intención está clara: quiero permanecer acá, quiero seguir jugando, todavía no veo la luz de la salida. Gracias Dios he sido bendecido sin lesiones, puedo seguir compitiendo, que es lo que más me gusta a mí. Lo que quiero es disfrutar en el terreno de juego con mis compañeros, sea el rol que me toque”, expresó a Radio Columbia.

Y cuando dice en el rol que le toque también se refiere a los cambios de posición. Desde la llegada de Iñaki Alonso pasó al centro del terreno de juego y mejoró considerablemente su rendimiento. Competir es su palabra favorita y la menciona constantemente para explicar por qué aún conserva el “gusanillo” de mantenerse en el alto nivel.

“Algo tuve que haber hecho bien en el extranjero y eso me ha ayudado bastante. Cuando fui joven siempre trabajé extra y sabía que iba a tener recompensa, creo que eso me está dando frutos hoy en día, mi cuerpo me ha agradecido eso. Trato de poner nuevas metas individualmente, a veces salen, otras veces no”, añadió.

Eso tampoco significa que se negará al retiro, pero cree que el momento llegará solo y él será el primero en darse cuenta, sobre todo cuando la alegría por jugar desaparezca.

“Ahí voy a tomar la decisión con mi familia, sin apresurarme, porque el cariño de la afición de Saprissa es enorme y eso me ayuda a irme a la casa a descansar bien; también debo rendir y respetar a esta gran institución”.

Pero la edad y el retiro no son palabras que recaen solo sobre Bolaños. Ya anteriormente la pregunta también ha ido dirigida a Michael Barrantes (38), quien al igual que su compañero termina contrato en diciembre. Para el mediocampista, el torneo no ha sido tan regular en cuanto a minutos, pero mantiene un puesto entre los cambios y su liderazgo es evidente.

En una situación muy diferente está Marvin Angulo, de 35 años, y con contrato hasta 2023. Sobre él han caído cuestionamientos por el nivel. Sin embargo, el arribo de Iñaki Alonso le devolvió la sonrisa y la confianza.

“Cuando el entrenador y el cuerpo técnico lo valoran a uno como tiene que ser, y no de decirle que bien juega, sino en darle confianza, eso lo llena a uno y entra más suelto a la cancha. Se va a equivocar, pero no importa, sigue la otra y eso me ha dado mucho el cuerpo técnico y lo valoro. Me ha costado en el sentido que no he tenido tantos minutos este torneo, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dieron y ahora jugar casi al mismo nivel que los compañeros que sí han tenido muchos minutos”, mencionó el futbolista el jueves.