Camerino de Saprissa queda entre el lamento y la satisfacción

“La ventaja sigue siendo ventaja”, asegura Christian Bolaños para dejar claro cómo analiza el resultado de Saprissa 2-1 sobre Alajuelense en el partido de ida de la final. Ese marcador dejó diferentes sentimientos entre los morados, porque su técnico Iñaki Alonso lamentó haber “perdonado” a la Liga.

Para el estratega su equipo perdió oportunidades para matar al rival, mientras jugadores como Bolaños y Marvin Angulo le sacan todo lo positivo que puedan a la victoria en la Cueva. Aunque ambos reconocen que desperdiciaron oportunidades para ir al Morera Soto con mayor tranquilidad, también ven con buenos ojos el triunfo, aún permitiendo un gol en casa. Se trata más de sensaciones, pues consideran que fueron superiores al rival.

“Si uno analiza el partido, creamos muchas opciones de gol y nos llevamos eso. Creo que es bueno sentarnos a analizar por qué no cayó el tercer gol, es bueno sentarnos a analizar y no sentarnos mañana a decir que no creamos ninguna opción. Teníamos un gran rival al frente (...) tras la expulsión se replegaron atrás, era obvio. La ventaja sigue siendo ventaja, teníamos que ganar para irnos con confianza, si hubiéramos hecho otros goles, igual deberíamos plantear un partido con mucho respeto porque al frente tenemos a nuestro archirrival”, expresó Bolaños.

El autor del primer tanto de Saprissa en primera instancia ve como punto de mejora el puntillazo final, porque desde su punto de vista la jugada previa la hicieron muy bien; sin embargo, no pudieron concretar.

“En gran parte del partido controlamos, fuimos intensos y ellos tienen su calidad, el partido está ahí. Será complicado pero vamos con mucha confianza”.

En el equipo tibaseño pretenden estudiar en qué fallaron, pero solo para evitar nuevos yerros en Alajuela, y no para lamentarse de una ventaja que pudo ser mejor.

“No podemos estar pensando en lo que fallamos, el domingo la primera que nos quede es hacer el gol. La serie está abierta, el domingo es un partido distinto. Podemos mejorar más, sabemos que tal vez pudimos tener más la bola, íbamos muy acelerados al ataque, pero eso desgastó a la Liga. Ahora, recuperar bien y planificar el partido, ver los errores que cometimos y también las fortalezas para no fallar allá”, dijo Angulo.

Eso sí, el volante le recarga la presión del domingo al conjunto manudo, porque aunque con solo un 1-0 ganaría la serie, necesita ir a buscar ese tanto lo más pronto posible. También por eso, agrega el mediocampista, Saprissa también necesita ir al frente y evitar la especulación.

“Debemos ir a atacar y jugar como si fuéramos 0-0, porque si vamos a calcular es una locura, debemos ir a atacar, porque la Liga va a atacar y dejar espacios, debemos ser inteligentes y manejar el partido”.