Iñaki Alonso: ‘Perdonamos a la Liga; por momentos los vi sufrir mucho’

El estratega español Iñaki Alonso siempre estuvo muy atento al funcionamiento de su equipo en el terreno de juego. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuál es el análisis que hace de la victoria ante Alajuelense?

Hemos perdonado a la Liga. Si hacemos un repaso del partido, tuvimos oportunidades importantes, ellos llegaron una vez y nos hicieron un gol y es mérito de ellos. Seguimos con el mismo derrotero; empatamos, hicimos el segundo y cuando creímos que podíamos hacer el tercer gol nos desordenamos con el balón.

“Nos faltó fluidez y como es lógico el entrenador de la Liga está contento, porque se llevan un marcador ajustado. El reto en Alajuela me hace mucha ilusión, tenemos que ser capaces, por momentos he visto sufrir mucho a Alajuelense”.

¿De visita les ha costado ganar?

Lo he dicho, estos partidos son distintos. Sabemos donde vamos a ir y las sensaciones del equipo son buenas. He visto videos y el equipo ha hecho grandes partidos en Alajuela y eso me da tranquilidad. Me gusta ese reto de sacar la eliminatoria allí.

¿Saprissa perdonó mucho?

A veces hay partidos así. Pero me deja satisfecho que pudimos crear 14 ocasiones ante un gran equipo como Alajuelense, que tiene una buena transición defensiva. Esta es una serie de 180 minutos, pero conociendo el grupo tenemos garantías de sacar la eliminatoria en Alajuela.

¿Hubo presión para incluir a Ricardo Blanco de titular y a Mariano Torres en la segunda parte?

Mariano es nuestro capitán, es un grandísimo jugador. El tiene una lesión importante y en menos de 15 días se ha recuperado y se debe llevar con cuidado. Va a jugar el que esté bien. En el caso de Ricardo tuvo un buen primer tiempo y en la segunda le costó un poco por las circunstancias de juego.

¿Le preocupa no tener a Ariel Rodríguez y a David Ramírez por estar lesionados?

La verdad con mucho optimismo, buscando soluciones y no excusas. Tenemos a Christian Bolaños que puede jugar de delantero falso, Jimmy Marín en punta y como siempre buscaremos soluciones y lo idóneo es que los jugadores estén convencidos del rol que les toca.

¿Cuáles serán las claves para sacar la serie en Alajuela?

Necesitamos ser eficaces, mucho más regulares en los 90 minutos. El perfil del partido es difícil, pero debemos contrarrestar el juego del rival, aprovechar las ocasiones y tener la determinación para pisar el área, ser eficaces en defensiva lo cual es tremendamente importante.