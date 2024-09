Vladimir Quesada sorprende al afirmar que podría decir la alineación de Antigua

Antigua, Guatemala. Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, mostró su don de gente y el conocimiento que tiene de Antigua, rival de su equipo este martes, en el primer juego de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El partido es a las 8 p.m. en el Estadio Pensativo, pero antes, Vladimir atendió a la prensa en la conferencia previa al encuentro, organizada por la Concacaf.

El técnico saprissista llegó unos minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia. Vladimir le estrechó la mano a algunos periodistas y conversó sobre varios temas futbolísticos.

Sapri Antigua

“¿Cuándo vino?”, me dijo Vladimir al notar mi presencia, y de inmediato añadió que se han sentido bien en Antigua.

Con el arranque de la atención a medios, Quesada dejó claro que tiene bien estudiado a Antigua.

“Casi que le podría decir la alineación titular, a excepción de la baja de Robinson (Alexander), no sabría quién podría jugar en su lugar. Antigua es un equipo con buenas estadísticas en ofensiva, pero nosotros también las tenemos y vamos a salir a la cancha a tratar de complicarlos”, respondió Vladimir a un periodista chapín cuando le preguntó si conocía a algunas figuras del cuadro antigüeño.

- Antigua tiene 27 partidos sin perder como local. ¿Qué significa para usted esta estadística?

- Nosotros tenemos muy claro contra quién vamos a jugar. Sabemos de esa estadística que los respalda, ese invicto ya bastante antiguo en su terreno de juego. Obviamente, como es nuestro trabajo, le hemos dado seguimiento a su accionar, tanto de local como visitante. No esperamos menos de ellos que lo que han mostrado durante este torneo: están a tres puntos del primer lugar y en zona alta de clasificación. Entendemos su propuesta, conocemos a su técnico y, por los diferentes trabajos que él realiza, entendemos su idea futbolística. Es un equipo que trata de jugar bien al fútbol, con un juego moderno, buena posesión de la pelota, rapidez, y tienen a Luiz Romario, rápido por el extremo, además de una defensa férrea y un medio campo con Cristian Hernández, quien antes del último partido salió lesionado, y no sabemos si va a jugar o no. Vamos a enfrentar a un rival muy calificado que ha hecho bien las cosas en su terreno de juego. Nosotros vamos a tratar de hacer lo propio y hacerles un partido difícil.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que buscarán dificultar el accionar de Antigua. (Milton Montenegro)

- ¿Cómo contrarrestar el juego ofensivo de Antigua por los costados?

- Lo que nosotros tratamos de hacer, y lo que tenemos para contrarrestar, es lo que hemos venido haciendo en los últimos cuatro torneos, y lo que dicta la historia del Deportivo Saprissa. Tenemos muy buenas individualidades y contamos con gente alta y rápida en nuestra defensa, así como jugadores veloces en ataque, como Gino Vivi, Luis Díaz y Rachid Chirino, por mencionar algunos nombres. La base de Saprissa siempre es el conjunto, porque no es uno ni dos los que ganan el partido; se gana con once, más todos los que vienen desde la suplencia para ayudar a lograr los triunfos. Esa es la base de nuestro trabajo y la manera en la que buscaremos contrarrestar el buen accionar de Antigua.

- Mariano Torres no estará en el partido. ¿Hasta qué punto han aprendido a vivir sin él, a pesar de la importancia que tiene en el equipo?

Mariano es un líder dentro y fuera de la cancha, pero es tan importante como todos los demás. No es la primera vez que jugamos sin Mariano, tanto en partidos nacionales como en torneos como este de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los compañeros han sabido responder al trabajo que Mariano hace. Son 26 jugadores profesionales, y cuando alguno falta, el otro saca la cara. No contamos con Mariano, quien es tan importante y necesario como todos los demás. Los que salgan a la cancha van a darlo todo, tanto por Mariano como por los jugadores que están en proceso de recuperación. Mariano ya empezó a trabajar con el grupo que se quedó en Costa Rica.