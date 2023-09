Vladimir Quesada señala a un único responsable por la derrota de Saprissa ante Alajuelense

No es polémico, pero esto no quita que lance algún dardo y se queje cuando considera que lo perjudicaron. Vladimir Quesada mantuvo la calma que le caracteriza, tras perder 2 a 1 ante Alajuelense, sin embargo, recalcó hasta tres veces que perdió porque no le pitaron lo que él vio como un claro penal.

