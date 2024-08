Vladimir Quesada: ‘No nos atascamos pensando en que hace un año perdimos, es otra historia y otro partido’

Para Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, lo que pasó a finales de setiembre del año pasado quedó atrás; él hace borrón y cuenta nueva en este compromiso contra el Real Estelí.

En aquella ocasión, su equipo cayó 1-0 frente al Estelí y, en la conferencia de prensa previa al juego de este martes a las 6 p. m., los periodistas de Nicaragua le recordaron esa derrota, con gol de Bancy Hernández al minuto diez del encuentro.

- ¿Cómo plantear el partido contra el Estelí? ¿Es un juego para aguantar un poco o más bien para salir con todo?

- Entendemos que va a ser un partido muy duro, porque sabemos del buen nivel que tiene el Real Estelí. El rival viene haciendo las cosas muy bien, no solo en la Copa de Concacaf, sino también en el inicio de su campeonato. Nosotros somos Saprissa y normalmente planteamos los partidos de la misma manera, tanto en casa como de visita. Nuestra idea es siempre, independientemente de dónde juguemos, ganar y buscar el marco contrario.

“Esa es la idea. Las fases del juego nos dirán cuándo ir al frente y cuándo esperar y hacer bloque. Ese es el fútbol de hoy día, y no lo hacemos solo nosotros, sino que lo hace cualquier equipo a nivel internacional. Eso es lo que pretendemos para el compromiso”.

- ¿La prioridad es tener una estrategia de triunfo o hacer una labor equitativa para ver qué se consigue en el próximo partido?

- Nosotros respetamos a todo rival. No solo hace un año, sino también hace dos semanas, cuando enfrentamos a Managua, lo respetamos, y así lo hacemos en esta ocasión. Somos Saprissa y no nos atascamos pensando en que hace un año perdimos acá; es otra historia y otro partido, y venimos con la misma mentalidad, e incluso con más ganas, de ganar el partido. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran rival que ha hecho las cosas muy bien, pero no vamos a especular. Si en algún momento tenemos que resguardarnos, será por el ímpetu del adversario o por estrategia.

El Deportivo Saprissa entrenó en el Estadio Independencia, donde este martes a las 6 p. m. se enfrenta al Real Estelí. (Foto: Prensa de Saprissa).

- ¿Ha hecho algún trabajo de ver videos de algún jugador en particular del Real Estelí, sobre todo por los jugadores que le anotaron en el pasado?

- Es importante la historia, pero ya está escrita y ahí quedó; no podemos hacer nada. Es como si yo, en nuestro torneo en Costa Rica, pensara cuántas veces perdimos contra Alajuelense y pronto tendremos un clásico, o cuántas veces les hemos ganado. No hay que vivir del pasado; la historia no se puede borrar, pero hay que superarla. Nosotros la superamos, y vemos los partidos de la liga de Nicaragua. En las últimas semanas vimos a Managua y al Estelí, analizamos sus individualidades, pero lo más importante es analizar el conjunto. Como dije antes, el Estelí es un equipo muy fuerte que hace las cosas muy bien en su torneo nacional. La historia se escribirá en el terreno de juego y queremos hacer una nueva historia.

- Antes de que ustedes fueran derrotados el año pasado por el Estelí, ¿tenía una perspectiva diferente del club y del fútbol de Nicaragua en general? ¿Cuánto cambió la visión que tenían del fútbol nicaragüense después de esa derrota?

- He sido reiterativo, no sé a cuál perspectiva se refiere. Quienes no se dan cuenta de lo que es el fútbol de Nicaragua, probablemente sean ustedes mismos (prensa) y los periodistas de nuestro país, y lo puedo decir porque lo he vivido a nivel de selecciones menores; lo que nos ha costado ganar en los últimos años a las representaciones de Nicaragua.

“Las distancias se han acortado, como sucede en todo el mundo, y la opinión que tengo es la misma de hace un año. Vamos a enfrentar a un gran equipo que representa a su liga de primera división, y en mí no ha cambiado nada; lo tenía bien entendido y hoy, con mucha más razón, lo tengo más que comprendido”.

