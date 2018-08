—No sé. Yo pienso que no, porque nosotros siempre fuimos a buscar insitentemente, aunque no con la velocidad que hubiésemos querido, porque el rival juega. La estrategia impuesta por el rival causó en algunos momentos entropía en nuestro equipo, que no fuéramos fluidos en nuestro contacto. Estamos acostumbrados a seis o cinco pases. Pero eso es el fútbol. Siempre tratamos de buscar un juego de elaboración con pases rápidos, buscando las bandas y tratando de crear ocasiones de gol. Hoy no se dio así.