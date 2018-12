Yo le doy primero gracias a Dios por el momento que me está dejando vivir, no cualquiera lo tiene. Siempre me he considerado bendecido, no solo en la parte deportiva, sino de manera integral. Yo la vivo muy tranquilo si se quiere por fuera, pero por dentro mío hay un volcán de muchos sentimientos encontrados de ansiedad conforme se acerca el partido. Sabemos que tenemos que aprender a controlar eso. Estamos orando mucho, tratando de ver los partidos anteriores ante el Herediano para mostrarle cosas a los jugadores. Me mantengo muy tranquilo porque tengo mucha fe en Dios y en el grupo de jugadores que tenemos.