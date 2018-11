Al consultársele si siempre ha sido así, un futbolista con garra y detallista con su cuido personal, respondió: “Sí, la verdad que sí, después de que me lesioné por ahí me hice un poco más disciplinado gracias a Dios y eso me ha ayudado mucho, me siento bien, feliz, contento y espero seguir igual o mejor para bienestar del equipo”.