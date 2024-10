Vicky Ross seguirá al mando de Unafut mientras LaLiga asume dirección del ente

La presidenta de la Unión Nacional de Fútbol (Unafut), Vicky Ross, continuará en su puesto tras conocerse, este martes 22 de octubre, que los clubes de la Primera División aprobaron establecer un convenio entre la entidad que rige el campeonato nacional de fútbol y la Liga Española para los próximos años.

Ross, quien recientemente fue reelegida por cuatro años más, formará parte de la organización por el periodo de transición, mientras LaLiga toma la restructuración de la Unafut y su posterior dirección. La idea es que primero se realice un diagnóstico durante unos cuatro meses.

El plan incluye la venida desde España de un gerente general o comisionado que asumirá el mando de la entidad. Se espera que LaLiga guíe a la Unafut en temas como derechos de televisión, mercadeo y administración. Lo que quieren los jerarcas es que el fútbol costarricense sea monetizado al 100%.

Los princiṕales propulsores de este proyecto fueron: Saprissa, Herediano, Alajuelense y Sporting.

Luego de la reunión de este martes, con los presidentes de los clubes y el directorio de la UNAFUT, Vicky Ross, habló con la prensa del convenio con la Liga Española y de su futuro en el ente que rige el campeonato nacional de fútbol.

- ¿Cómo analiza el convenio que se firmará con la Liga Española? Copiado!

- Vienen cosas buenas para nuestro fútbol, lo que nos ayudará a trascender y dejar atrás los problemas que hemos venido arrastrando, para mejorar y llevar nuestro fútbol al lugar donde todos queremos que esté. La firma del convenio es una buena noticia.

- Algunos dirigentes, entre ellos el presidente del Herediano, Jafet Soto, aseguran que en la Unafut se opusieron al convenio con la Liga Española. Copiado!

- No sé a qué se refiere. Todos hemos estado alineados. Tanto los presidentes como los miembros del Consejo Director, todos en Unafut estamos de acuerdo en que lleguen procesos que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestro fútbol.

- ¿Cómo asume las críticas hacia su persona como presidenta de Unafut? Copiado!

- Son infundadas. No corresponden la manera en que se maneja el fútbol y creo que son injustas porque no reconocen la vocación y el profesionalismo con el que uno asume el puesto. Además, hay un profundo desconocimiento de quién hace qué en el fútbol de nuestro país. Esa es parte de la labor que tienen ustedes como colegas: seguir informando a la afición. No es justo jugar con la honorabilidad de las personas, ya sean dirigentes, árbitros o jugadores, y eso es algo que debemos corregir a futuro.

- ¿Qué les dice a aquellos que la critican y piden su salida de la Unafut? Copiado!

- Que tengan paz. No sé qué los motiva. Hay mucha violencia en redes sociales. Ojalá no sea un reflejo de la violencia que ocurre en los hogares, pero también la gente podría informarse mejor para tener criterio al opinar.

- ¿Cuánto se aferra a su puesto como presidenta de la Unafut? Copiado!

- Creo que en estos tres años mi misión ha sido clara. La intención siempre fue consolidar la organización, reestructurarla con las mejores prácticas a nivel internacional y financiero, para dar los siguientes pasos. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho.

- ¿Cuál fue el principal reto que se planteó al presidir la Unafut? Copiado!

- Creo que hemos pasado de una manera más artesanal de hacer las cosas a una forma más profesional. Uno de los grandes retos es poblar todos los organismos de fútbol, clubes y demás estructuras con personas especializadas en deporte y fútbol, lo cual no es sencillo. Se requiere talento calificado.

- ¿El convenio con la Liga Española tiene algún aporte económico para la Unafut? Copiado!

- En los últimos meses, hemos trabajado con la asesoría de la Liga Española. En cuanto a la parte económica, esos detalles los deben consultar con José Maroto (presidente de Sporting FC), quien puede referirse al tema.

- ¿Es difícil gobernar el fútbol en nuestro país? Copiado!

- Vamos a ver qué se construye hacia adelante. Este proceso de transición hacia una estructura más profesional y de respeto a los acuerdos será parte de la consolidación general de la organización.

- ¿Se le debe dar más poder e independencia a la Unafut? Copiado!

- Son decisiones. La Unafut tiene una rectoría relativamente débil; los presidentes son quienes toman las decisiones, y la Unafut gestiona lo que ellos determinan. Si eso cambia en el futuro, también será decisión de los clubes y sus presidentes.