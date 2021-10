Veterano de 40 años salió al rescate del invicto de Guanacasteca

La edad pasa a un segundo plano en el fútbol, lo que cuenta es la calidad, nos dicen una y otra vez. Leonardo Adams demostró que pese a sus 40 años aún está vigente y puede marcar diferencia en la Primera División. Es más, gracias a él Guanacasteca salvó el invicto que acarrea de la mano de Luis Fernando Fallas y empató 1 a 1 en su visita a Guadalupe FC.

Incluso, Adams es el jugador más longevo en abombar las redes en la Primera División (40 años y cinco meses) y quiere más. En el Torneo de Apertura 2021 ya lleva dos tantos y el de este viernes valió un punto.

“Es un gol histórico para mí, pero no quiero quedar acá, sino que quiero seguir por esta línea. Busco ayudar al equipo y eso es lo que más me interesa. Cumplo 41 en abril del otro año y físicamente me siento bastante bien, porque me he mantenido y me he cuidado bien. Considero que por esto mismo es que sigo jugando”, dijo el delantero.

Eso sí, la ADG tenía a mano meterse a zona de clasificación, pero no lo logró y se quedó en el sexto lugar con 20 puntos. Si bien, ya acumulan ocho fechas sin caer desde que Fallas asumió (cinco ganes y un empate), para trascender necesita golpear en este tipo de choques, más aún cuando jugó 28 minutos con un hombre más.

En lo que respecta a los guadalupanos, están metidos en un bache y no salen, al punto que ya llevan siete sin sumar de a tres (cuatro derrotas y tres igualdades).

Otro dato que preocupa a los dirigidos por Alexander Vargas es que en todo el torneo no saben lo que es triunfar como locales (cuatro paridades y tres tropiezos). Por esto mismo están en el noveno puesto, con 16 unidades en 14 presentaciones.

“Sabemos que ellos vienen jugando bien y es un equipo que cambió muchísimo desde que lo tomó Fallas. Fue un partido muy difícil y complicado, más aún después de la expulsión. Hay que analizar y ser autocríticos, porque seguimos sin ganar en el Colleya Fonseca. El empate no es malo por las circunstancias, pero sabíamos que no podíamos dejar más puntos en casa”, manifestó Luis Torres.

De nulas emociones a mucha acción

En la etapa inicial los dos equipos quedaron debiendo muchísimo, al punto que los locales apenas realizaron un disparo directo, mientras que su rival se fue en blanco en este departamento.

Es más, las únicas dos acciones de peligro real llegaron en el cierre, con una muy buena descolgada de Pedro Leal a la que le faltó un remate para terminar en el fondo de las redes, mientras que el portero Antonio Torres le negó el gol a Royner Rojas en el único intento destacado de los dueños de casa.

Lo bueno, al menos para quienes fuimos espectadores del choque, es que para la etapa complementaria el gol llegó muy rápido y ocurrió todo lo pendiente en el inicio, incluso un par de tarjetas rojas.

Los primeros en abombar las redes fueron los guadalupanos, tras una acción que elaboró Aarón Murillo, para que Royner Rojas definiera de buena manera con disparo cruzado, en el minuto 52. Sin embargo, esta alegría duró muy poco, ya que en el 59′ Lisandro Cabrera fue expulsado por doble amarilla.

A partir de acá la ADG dominó a placer y, en el 69′, Leonardo Adams, veterano de 40 años, emparejó de cabeza, luego del tiro de esquina de José Pablo Córdoba.

Por si faltaba algo, en el 87′, el pampero Josimar Olivero también se fue antes del juego, tras una entrada muy fuerte que terminó en su expulsión.

Guadalupe - Guanacasteca El atacante Leonardo Adams marcó su segundo gol en el Torneo de Apertura 2021 y se convirtió en el jugador más veterano en anotar en el fútbol tico. Fotografía: (Guanacasteca)

Ficha del juego:

Guadalupe FC: 1

Titulares: Luis Torres, René Miranda, Jorkaeef Azofeifa, Luis José Gutiérrez, Josué Meneses, Haxzell Quirós, Eduardo Juárez, Ariel Aráuz, Royner Rojas, José Mora y Lisandro Cabrera. DT. Alexander Vargas.

Cambios: Aarón Murillo (Aráuz, al 46′), Mateo Hernández (Mora, al 64′), Dario Delgado (Rojas, al 79′) y John Vizcaíno (Gutiérrez, al 92′).

Guanacasteca: 1

Titulares: Antonio Torres, Yeison Molina, Cristian Reyes, Pedro Leal, Edder Nelson, Josimar Olivero, Dayron Sánchez, Rawy Rodríguez, Joseph Bolaños, Nextaly Rodríguez y Antonhy Contreras. DT. Luis Fernando Fallas.

Cambios: José Pablo Córdoba (Nelson, al 46′), Leonardo Adams (Sánchez, al 62′), Kendrick Enríquez (Bolaños, al 62′) y José Sánchez (Rodríguez, al 79′).

Goles: 1-0 (52′): Rojas (Murillo). 1-1 (69′): Adams (Córdoba). Roja: Cabrera (doble amarilla). Árbitros: Reinaldo Sequeira con Osvaldo Luna y Douglas Zúñiga. Estadio: Colleya Fonseca, 4 p. m.