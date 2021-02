Posiblemente el timonel de Herediano, Luis Marín, se de por satisfecho con la posesión que mostró su equipo en la Cueva, aunque no así con lo que mostró su plantel en ofensiva. No alcanza con tener la redonda y de seguro Marín intentará remediar esto, él también trabaja contra el tiempo y de momento no logra ajustar como su colega de la S.