Un Paulo César Wanchope fortalecido avisa que Cartaginés sabe cómo enfrentar a Alajuelense

Todo juega cuando se llega a las rondas de muerte súbita y aunque Cartaginés tiene malos recuerdos con Alajuelense, durante la fase regular del Clausura 2023, hace menos de un año fue capaz de levantar el cetro ante la Liga en cuatro partidos. Según el técnico Paulo César Wanchope, todo esto pesa para las semifinales que se inician el miércoles en el Fello Meza.

La experiencia es un factor al que Wanchope le da mucho énfasis y aseguró que varios de sus jugadores campeones se le acercaron para dar algún consejo de cómo medirse ante la Liga. El timonel no esconde que se siente feliz por estar en semis y meter al equipo a la Copa Centroamericana de la Concacaf, pero quiere más.

- ¿Qué le deja la forma en la que lograron este resultado ante Sporting FC?

- Lo que me deja es que vamos a ir con todo por otro objetivo. Los muchachos demostraron en la segunda vuelta de qué están hechos y aún pueden dar más.

”Sporting nos exigió al máximo y los felicito. De nuestra parte, hicimos la tarea que nos tocaba, logramos los objetivos y ahora toca tener mesura. Estamos contentos, pero sabemos que lo que viene es duro y estamos preparados para esta batalla”.

El técnico Paulo César Wanchope y el goleador del Cartaginés, Marcel Hernández, lograron hacer una mancuerna muy efectiva, en la segunda vuelta del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

- Alajuelense les ganó los dos partidos de la temporada y en el último los goleó. ¿Qué tan distinta puede ser esta serie que se viene?

- Tenemos un pasado muy reciente con Alajuelense. Uno en la vida debe aprender de los errores y aunque es complicado perder y tener fracasos, es parte de la preparación para el éxito. No se debe bajar la cabeza, sino ser autocrítico y aprender de los errores.

”Ahora tenemos una oportunidad más para enfrentar a Alajuelense, tomamos apuntes, corregimos y aún debemos mejorar más. Estamos con el ánimo a tope para enfrentar esta serie.

- ¿Cuánto puede pesar que tiene jugadores que hace un año enfrentaron a Alajuelense en instancias similares y ganaron el título?

- Pesa mucho la experiencia, el que ya muchos acá los enfrentaron en una etapa decisiva y salieron adelante. Varios de mis jugadores tienen observaciones para el cuerpo técnico y es bueno, porque trabajamos en equipo.

”Tenemos una idea de cómo enfrentar esta fase final y lo que queda ahora es lo que siempre les digo a los muchachos: la calidad de vida que deben tener todos, el descanso, la alimentación y estar atentos a los detalles”.

- Ganó el Torneo de Copa, clasificó a semifinales y al torneo de Concacaf. ¿Cuánto ayuda todo esto y el trabajo acumulado ?

- Mucho, porque vamos sumando triunfos y teniendo éxitos. Sin embargo, tenemos muy claro que aún falta y queremos más. El trabajo acumulado no solo se ve en resultados, sino en el funcionamiento del equipo.

”La primera vuelta no fue buena, pero corregimos y mejoramos para la segunda. Ahora viene otra etapa y queremos dar un salto más”.

- En la temporada dos o tres aficionados pidieron su salida, pero todo cambió y en el cierre recibió mucho apoyo. ¿Qué siente con todo esto?

- Siempre he sido muy respetuoso con la gente. A la afición le agradezco muchísimo por el apoyo y no me puedo centrar en esos dos o tres, porque es más la cantidad de gente que apoya y nos da la vibra positiva. Siempre estoy agradecido, porque es la segunda vez que estoy acá, todos sabemos lo que pasó y ahora estoy dando todo por los aficionados.

- ¿Cómo se siente tras lograr los primeros objetivos?

- Estoy con mucha mesura, estamos contentos porque logramos los primeros dos objetivos. Ahora queremos ir partido a partido, para llegar a donde pretendemos. Nos toca un rival muy duro, de mucha tradición y que sabe jugar estas instancias.

- Sus jugadores hablan mucho del carácter que mostraron. ¿En qué momento se dio esto a lo interno?

- El carácter se va forjando en la dificultad, por eso no hay que tenerle miedo a perder. Uno quisiera ganar todos los juegos, pero al caer hay que tener la perseverancia de levantarse y seguir luchando. A partir de ahí se van acumulando y desarrollando muchas experiencias, que al final nos llevaron a un cierre como el que tuvimos.

- Cartaginés remontó y no es la primera vez que le pasa en un partido que tienen que venir de atrás. ¿Cuánta atención le pone a esto?

- Los muchachos han demostrado que nos podemos reponer durante los partidos ante la adversidad. No quisiera estar siempre así y teniendo que remontar, pero hay que resaltar que se tiene carácter y que podemos reponernos. Nos toca ahora corregir y enfocarnos en los detalles

- ¿Colectivamente cómo llega el Cartaginés?

- Colectivamente estamos muy bien. Manejamos rotaciones a lo largo del torneo, para que al final no sean solo 11, 12 o 15 jugadores que estén metidos, sino muchos más. Se vienen partidos muy seguidos y de mucha intensidad, pero tenemos a todos una conexión importante y quien entre lo hará de la mejor forma.