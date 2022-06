Alajuelense - Cartaginés: Rudé repite once que sacó a Saprissa, Géiner incluye a Mauricio Montero

Alajuelense y Cartaginés listos para el duelo de ida de la final de la segunda ronda. Géiner Segura solo presenta un cambio en su alineación, porque decidió incluir a Mauricio Montero en zona media y pasar a Daniel Chacón a su zaga para tapar la ausencia de José Vargas.

Por su parte Alajuelense puso el once que trabajó la serie ante Saprissa en el campo.

Alajuelense y Cartaginés están listos para el duelo final de la segunda fase. El técnico Albert Rudé apostó por el equipo que dejó atrás al Saprissa, mientras que Géiner Segura también mantuvo a los hombres que sacaron al Herediano.

Un boletaje que no duró ni 48 horas, una afición que se tiró a la calle enloquecida cuando su equipo eliminó a Herediano, un equipo envalentonado que sueña con romper la historia; estos son los ingredientes que tienen al estadio Fello Meza como no se veía en años, esperando las 11 a.m. para el duelo: Cartaginés - Alajuelense, final de la segunda fase.

Los brumosos llegan a esta serie con toda la ilusión luego de eliminar al vigente campeón nacional; el sueño por el título cuatro está más vivo que nunca. Por su parte, el cuadro manudo accedió a la serie al dejar en el camino al Saprissa, con el deseo que alcanzar el cetro 31 y con el antecedente de ser el mejor club de la fase regular, lo cual le garantiza que si falla en la segunda ronda tendrá derecho a una gran final, nuevamente ante Cartaginés, para buscar el campeonato.