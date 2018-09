“A mí me llamaban los profesores del colegio a decirme que Barlon solo quería jugar fútbol y en una ocasión una profesora me dijo que por qué no lo dejaba. Él tenía 13 o 14 años, que quien quitaba que mañana llegara a ser un jugador profesional. Que lo apoyara, que tal vez llegaría lejos y a mí no se me olvidan las palabras de esa profesora porque hasta ese momento uno no pensaba que eso fuera una realidad”, apuntó doña Milagro.