Tribunal Disciplinario castigó a Fernán Faerron al considerar que mordió al futbolista Alvin Bennett

Fernán Faerron no jugará este sábado en el partido entre Herediano y Alajuelense. Tampoco estará disponible en los siguientes dos juegos del ‘Team’.

La razón es que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol determinó que el defensor mordió al santista Alvin Bennet.

“De la revisión exhaustiva del video oficial del encuentro, este Tribunal es del criterio unánime que el jugador Fernán Faerron Tristán del Club Sport Herediano muerde al jugador Alvin Bennett Freckleton de la AD Santos”, se lee en el comunicado oficial difundido por la Fedefútbol.

A raíz de eso, a Faerron le aplicaron un castigo de tres partidos de suspensión y una multa de ₡125.000, de conformidad con el artículo 37 inciso 3 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División.

“La revisión se da a solicitud de parte y por la potestad de oficio con la que cuenta el Tribunal”, detalló el Disciplinario.

Herediano salió en defensa del futbolista el día anterior, cuando el gerente deportivo Robert Garbanzo negó que se tratara de un mordisco.

“No fue mordisco, no es mordisco. Si ven la toma, el video no fue ningún mordisco. Hago un paréntesis de Fernán, cuando llegó al Herediano al Fernán que estuvo en otro equipo. En otros equipos no sé si lo maltrataron, no sé qué es lo qué pasó. En Herediano todos los jugadores se integran al camerino y eso es lo que hacemos con Fernán”, expresó Robert Garbanzo.

El recién nombrado dirigente también se refirió a la declaración del paraguayo Fernando Lesme en el juego del 1°. de febrero ante el Municipal Grecia, cuando aseguró que el zaguero florense lo arañó y que fue un malintencionado.

Herediano acuerpa a Fernán Faerron: ‘No es un mordisco’

“Lo de Lesme; lo dijo Lesme. ¿Existe algún video de que fue Fernán el que lo hizo? Pero toda la prensa lo que hizo fue decir ‘fue Fernán, fue Fernán’. Entonces no entiendo porque no entiendo, lo de antier no fue un mordisco, no fue un mordisco. Fue una jugada normal”, citó Garbanzo.

Sin embargo, aunque el gerente comentó en la conferencia de prensa que no se le pidió a Faerron su opinión sobre las declaraciones de Lesme, al final del compromiso, entre griegos y florenses, el zaguero conversó del tema con los medios de comunicación.

“Obviamente se va a quejar. Es un jugador bueno, lo respeto. Pero el que salió fue él (de cambio), yo me quedé en la cancha. Me mantuve en la cancha tranquilo. Fueron roces normales del partido y así voy a hacer con todos los delanteros del campeonato nacional”, indicó Faerron tras lo ocurrido con Lesme.

En vista de que el Disciplinario determinó que Fernán Faerron mordió al santista Alvin Bennett, el florense se perderá los próximos tres juegos, incluido el pulso de este sábado contra su exequipo en el fútbol nacional, Alajuelense.