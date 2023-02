Herediano acuerpa a Fernán Faerron: ‘No es un mordisco’

El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, aseguró que el defensor Fernán Faerron en ningún momento muerde al defensor Alvin Bennett del Santos de Guápiles, en el duelo del pasado martes por la sexta fecha del Torneo de Clausura 2023 (2-1).

Garbanzo comentó que un sector de la prensa está hablando más del Faerron farandulero, de su pasado en otro club que de su actual momento que atraviesa con el Herediano.

“Me indispone un poco que un sector de la prensa quiera hacerle un papel de malo a un muchacho que es de proyección. Si logramos consolidarlo va a ser una no de los referentes del fútbol nacional. Es uno de los mejores centrales junto a Aarón Salazar”, comentó Garbanzo.

El dirigente declaró que el zaguero nunca agredió a su rival y aseguró que así se observa en el video.

“No fue mordisco, no es mordisco. Si ven la toma, el video no fue ningún mordisco. Hago un paréntesis de Fernán, cuando llegó al Herediano al Fernán que estuvo en otro equipo. En otros equipos no sé si lo maltrataron, no sé qué es lo qué pasó. En Herediano todos los jugadores se integran al camerino y eso es lo que hacemos con Fernán”, añadió Garbanzo.

Para el gerente rojiamarillo lo más importante es resaltar su labor como defensa del Team.

“Les pido por favor que paremos todo esto contra Fernán, que es un jugador de 22 años. Lo que está haciendo es jugando fútbol, haciéndolo de buena manera y conforme pasan lo días lo metemos en cosas que es peleón, es farandulero”, dijo Garbanzo.

¿Cuál es el castigo al que se expone Fernán Faerron?