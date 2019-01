“Ha sido difícil, no solo para nosotros, sino para el grupo, porque vienen, se escuchan cosas, a veces no vienen. Ha sido una experiencia diferente para todos, pero estamos claros de que parte del proyecto es que salgan jugadores, poder venderlos. No se ha logrado a nivel internacional; ahora está la opción a nivel nacional y es bueno para ellos, para el equipo y para el proyecto”, indicó el estratega.